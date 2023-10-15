США відправили другу авіаносну ударну групу у Середземноморʼя поблизу Ізраїлю

Про це йдеться у заяві міністра оборони США Ллойд Остін.

За його словами, що розгортання американської авіаносної групи спрямоване на "стримування ворожих дій проти Ізраїлю або будь-яких зусиль, спрямованих на розширення цієї війни після нападу ХАМАСу".

Ударна група складається з ракетного крейсера USS Philippine Sea (CG 58), есмінців з керованими ракетами USS Gravely (DDG 107) і USS Mason (DDG 87), а також авіаносця Carrier Air Wing 3 з девʼятьма ескадрильями літаків і штабом на борту.

Раніше цього тижня США оголосили про розгортання в регіоні ескадрилій винищувачів F-15, F-16 і A-10.

"Збільшення збройних сил США свідчить про тверду прихильність Штатів безпеці Ізраїлю та нашу рішучість стримувати будь-яку державну чи недержавну дію, яка прагне ескалувати цю війну", - зазначив Остін.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Наступного дня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.

Тоді ж президент США Джо Байден наголосив, що Ізраїль має право відповідати на атаки ХАМАСу, але втручання будь-якої іншої країни чи організації у власних інтересах не припустимо.

12 жовтня держсекретар США Ентоні Блінкен прибув у Тель-Авіву та зустрівся з ізраїльськими прем'єром Беньяміном Нетаньягу.

Водночас після майже тижня ударів ЦАХАЛ по секторі Гази, де базуються палестинські бойовики ХАМАСу, очільник ізраїльського уряду Беньямін Нетаньягу заявив, що це лише початок.

Уранці суботи, 14 жовтня, ізраїльські військові завдали удару по угрупованню "Хезболла" на півдні Лівану. За словами ЦАХАЛу, вони вразили ціль "Хезболли" після того, як був обстріляний один з БПЛА. Крім того, ЦАХАЛ заявив, що ліквідував керівника військово-повітряних сил ХАМАС.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США нададуть Ізраїлю зброю, необхідну для боротьби з терористами ХАМАСу, продовжуючи постачання Україні зброї для боротьби з російською агресією.

Того ж дня винищувачі F-15 США прибули на Близький Схід, щоб зміцнити позиції Штатів у цьому регіоні.

13 жовтня Ріяд Мансур, представник Палестини в ООН, звернувся до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша з проханням вживати більше заходів для припинення "злочину проти людяності" Ізраїлю. А 14 жовтня МЗС Йорданії назвав заклик до евакуації з сектора Гази військовим злочином.