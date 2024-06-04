"Бронювання працює, але є нюанси": Згурець пояснив, у яких випадках працівників ОПК можуть мобілізувати

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Насправді зараз підприємства, які виконують державне оборонне замовлення, мають стовідсоткове бронювання свого персоналу, навіть ті компанії, які розробляють зразки, які ще не прийняті на озброєння, через контакти з Brave1, що є майданчиком для ініціації створення нових зразків озброєння, вони так само можуть бронюватися для завершення своїх розробок", - наголосив експерт.

Напередодні звернення оборонних підприємств до Кабміну через мобілізацію працівників, Згурець поспілкувався з керівництвом Технологічних сил України, що об'єднують найпотужніші підприємства, які виготовляють безпілотну й роботизовану техніку.

Читайте також: З бронюванням відбувається повний бардак, - нардеп Гончаренко

"Бронювання працює, але коли люди, які досягають 20-річного віку, йдуть на оновлення даних або змінюють військово-облікові спеціальності, які зараз змінюються Генштабом, то фактично у цей період їх можуть мобілізувати, ігноруючи ситуацію, що вони є працівниками оборонно-промислових підприємств. Тобто як вікно можливостей для ТЦК, яким ці структури користуються. І звернення до президента, міністра оборони, міністра Техпрому якраз скеровані на те, аби це вікно вилучити й щоб процес бронювання був відповідно до потреб нашої оборонки, потреб Збройних Сил", - пояснив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

Згурець додав, що у цій ситуації є певна часова прогалина, адже заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко пообіцяла впровадження електронного бронювання у застосунку "Резерв+", проте на це піде ще два тижні.

Бронювання від призову

Верховна Рада України на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. За це віддали свої голоси 283 нардепи. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, а 17 квітня документ опублікували в офіційному парламентському виданні "Голос України". Закон набув чинності 18 травня.

При цьому Українська зернова асоціація звернулася до уряду з проханням продовжити чинні бронювання військовозобов'язаних на 3 місяці.

8 квітня стало відомо, що Мінкульт додав цирки до списку критично важливих підприємств. Таким чином їхні працівники підлягають бронюванню від мобілізації.

На початку квітня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам розробити оновлену та "більш справедливу" постанову про бронювання працівників від мобілізації.

Лідер фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявляв, що у Верховній Раді розглядають дві моделі економічного бронювання українців від мобілізації, одну з яких точно запровадять.

За його словами, перша модель передбачає, що розмір податків із зарплати військовозобовʼязаного має бути 35 тис. грн, що покриватиме витрати на утримання одного бійця. При цьому друга модель передбачає квоту на підприємство для військовозобовʼязаних.

У травні в Метінвесті казали, що в Україні потрібно вдосконалити процес бронювання підприємствами працівників від мобілізації. Там поскаржилися, що кожен шостий працівник групи компаній – мобілізований.

Того ж місяця перша віцепрем'єрка України, очільниця Міністерства економіки Юлія Свириденко скасувала наказ про бронювання працівників технологічних компаній, зокрема Glovo, Favbet та Visa.

1 червня народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram-каналі написав, що уряд вирішив мобілізувати працівників ДСНС.

"Ці люди рятують життя після обстрілів, гасять пожежі. Скільки життів вони вже врятували?! Їх мобілізація - це безглуздя. Хто буде робити їхню роботу? Хто приїде на виклик після чергової атаки РФ по житловому будинку? Хто буде гасити пожежі?" - написав нардеп.

3 червня петиція до Кабінету Міністрів України із закликом забезпечити бронювання для всього особового складу пожежної охорони та служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби й інших працівників цивільного захисту набрала необхідні для її розгляду 25 тисяч голосів.

У Міністерстві оборони України заявили, що на порталі державних послуг Дія запустять функціонал електронного бронювання від мобілізації.