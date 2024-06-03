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Ексклюзив

Держава має відповісти, де чоловік потрібніший - на оборонному підприємстві, з автоматом на фронті чи у Glovo, Favbet і цирку, - нардеп Гончаренко

3 червня, 2024 понедiлок
19:30
Суспільство мобілізація

Народний депутат України Олексій Гончаренко наголошує, що мають бути чіткі умови для бронювання працівників саме критично важливих підприємств

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Взагалі з бронюванням у нас відбувається повний бардак і всі ці випадки Glovo, Favbet, що там ще - цирк, розведення верблюдів, інше. А дійсно для оборонних підприємств сьогодні є величезною проблемою - це робоча сила. Держава має просто відповісти на питання, де сьогодні український чоловік потрібніший - у руці з автоматом, за кермом бульдозера, які будує фортифікації, на оборонному заводі, де виробляють снаряди, дрони? Тобто на це питання має бути відповідь і безумовно має бути бронювання тих підприємств, які є важливими, а не тих, які чи корупційним шляхом туди потрапили, чи просто незрозуміло яким чином", - наголосив нардеп.

Гончаренко розмірковує, що означає економічне бронювання в сучасних реаліях: "Якщо це про відкуп грошами від служби, то це суперечить Конституції України, тоді виходить - війна для бідних, а багаті можуть відкупитися - це називається корупція. З корупцією, напевно, треба боротися, а не сказати: "давайте ми її узаконимо".

За його словами, деякі депутати пропонують бронювати тих, хто має зарплатню від 35 тисяч гривень.

"Слюсар на Водоканалі невеликого міста отримує 12-15 тис. грн і водій президента банку в Києві може спокійно отримувати 40-50 тис. грн. У мене питання: хто необхідніший для економіки України й хто має бути заброньований? Показник заробітної плати не працює", - підсумував народний обранець.

Бронювання від призову

Верховна Рада України на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. За це віддали свої голоси 283 нардепи. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, а 17 квітня документ опублікували в офіційному парламентському виданні "Голос України". Закон набув чинності 18 травня.

При цьому Українська зернова асоціація звернулася до уряду з проханням продовжити чинні бронювання військовозобов'язаних на 3 місяці.

8 квітня стало відомо, що Мінкульт додав цирки до списку критично важливих підприємств. Таким чином їхні працівники підлягають бронюванню від мобілізації.

На початку квітня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам розробити оновлену та "більш справедливу" постанову про бронювання працівників від мобілізації.

Лідер фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявляв, що у Верховній Раді розглядають дві моделі економічного бронювання українців від мобілізації, одну з яких точно запровадять.

За його словами, перша модель передбачає, що розмір податків із зарплати військовозобовʼязаного має бути 35 тис. грн, що покриватиме витрати на утримання одного бійця. При цьому друга модель передбачає квоту на підприємство для військовозобовʼязаних. 

У травні в Метінвесті казали, що в Україні потрібно вдосконалити процес бронювання підприємствами працівників від мобілізації. Там поскаржилися, що кожен шостий працівник групи компаній – мобілізований.

Того ж місяця перша віцепрем'єрка України, очільниця Міністерства економіки Юлія Свириденко скасувала наказ про бронювання працівників технологічних компаній, зокрема Glovo, Favbet та Visa

1 червня народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram-каналі написав, що уряд вирішив мобілізувати працівників ДСНС.

"Ці люди рятують життя після обстрілів, гасять пожежі. Скільки життів вони вже врятували?! Їх мобілізація - це безглуздя. Хто буде робити їх роботу? Хто приїде на виклик після чергової атаки РФ по житловому будинку? Хто буде гасити пожежі?", - написав нардеп.

3 червня петиція до Кабінету Міністрів України із закликом забезпечити бронювання для всього особового складу пожежної охорони та служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби й інших працівників цивільного захисту набрала необхідні для її розгляду 25 тисяч голосів. 

У Міністерстві оборони України заявили, що на порталі державних послуг Дія запустять функціонал електронного бронювання від мобілізації.

Теги:
військові
ЗСУ
мобілізація
Військові новини
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