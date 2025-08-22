Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
TikTok заблокував канал підсанкційного нардепа Дмитрука, який поширював наративи РФ, - ЦПД

TikTok заблокував канал підсанкційного нардепа Дмитрука, який поширював наративи РФ, - ЦПД

Марія Музиченко
22 серпня, 2025 п'ятниця
19:03
У пʼятницю, 22 серпня, платформа TikTok заблокувала канал підсанкційного нардепа Артема Дмитрука, що перебуває в міжнародному розшуку, через який поширювалися наративи російської пропаганди

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.

Платформа TikTok заблокувала канал підсанкційного народного депутата Артема Дмитрука, який є фігурантом кримінального провадження та оголошений у міжнародний розшук. 

Зазначається, що контент, поширюваний через цей канал, мав ознаки наративів, характерних для російської пропаганди.

Що відомо про справу Дмитрука

У серпні минулого року народний депутат України Артем Дмитрук, відомий лобіюванням інтересів Московського патріархату в парламенті, опублікував низку дописів про підготовку його затримання.

24 серпня 2024 року він незаконно виїхав до Молдови. Наступного дня, 25 серпня, нардепу оголосили підозру.

Згодом Дмитрук заявив, що його сім'ю переслідували та намагались викрасти з готелю у Європі.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував незаконний виїзд за кордон Дмитрука. Він заявив, що за результатами розслідування будуть ухвалені рішення, зокрема й у парламенті. 

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос повідомив, що народний депутат не заявляв, що він є посадовцем Верховної Ради, – він виїхав як звичайний громадянин.

На початку вересня ЗМІ припустили, що Дмитрук перебуває в Лондоні.

24 вересня політик розповів, що в Лондоні його затримали співробітники правоохоронних органів. За його словами, після цього відбулося судове засідання.

Офіс генпрокурора готує матеріали для екстрадиції нардепа Артема Дмитрука, який перебуває в розшуку у зв’язку з переховуванням від органів правосуддя в Україні.

7 жовтня Дмитрук голосував на засіданні Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності в режимі онлайн.

14 листопада стало відомо, що нардеп дав інтерв'ю російському пропагандистському медіа RT.

22 червня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження нових санкцій щодо фізичних і юридичних осіб, які здійснюють діяльність на ТОТ і співпрацюють з окупаційними силами РФ, зокрема проти Артема Дмитрука.

2 липня YouTube заблокував на території України ще два канали, які поширювали співзвучну російській пропаганді інформацію, а саме колишнього нардепа Ігоря Мосійчука та Артема Дмитрука.

