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Армія Ізраїлю розгорнула сили в буферній зоні на кордоні з Сирією

Світлана Кравченко
8 грудня, 2024 неділя
09:47
Світ Ізраїль, ЦАХАЛ

Після того як 8 грудня сирійські повстанці оголосили про захоплення Дамаска, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розгорнула свої підрозділи в буферній зоні та в кількох "інших місцях" на кордоні з Сирією

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Про це йдеться в повідомленні ЦАХАЛу.

"Відповідно до оцінки ситуації після нещодавніх подій у Сирії, включаючи вхід озброєного персоналу в буферну зону, ЦАХАЛ розгорнув сили в буферній зоні та в кількох інших місцях, необхідних для її оборони, щоб забезпечити безпеку громад Голанських висот і громадян Ізраїлю", – йдеться в повідомленні.

Ізраїльські військові додали, що не втручатимуться у внутрішні події в Сирії та продовжуватимуть діяти стільки, скільки буде необхідно, щоб зберегти буферну зону та захистити Ізраїль та його цивільне населення.

Що відбувається в Сирії

У Сирії триває масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшла до околиць Алеппо.

У суботу, 30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла режиму Асада додаткову військову допомогу.

Того ж дня Reuters з посиланням на військові джерела повідомило, що сирійські повстанці захопили місто Мараат аль-Нуман в провінції Ідліб, таким чином узявши під свій контроль всю цю провінцію.

Російська влада вирішила відправити у відставку командувача угруповання військ у Сирії Сергія Киселя на тлі втрат і зростання паніки серед російських військових. Ситуація для російського контингенту в Сирії погіршується - повстанські війська наступають на півдні країни, міські бої відбулися в Хамі, Хомсі та Сувейді.

Міністерство закордонних справ України заявило, що відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії несуть Росія та Іран. 

4 грудня збройні сили США завдали удару з метою самозахисту проти систем озброєнь у східній Сирії. 5 грудня сирійські повстанці ввійшли в ключове центральне місто Хама. Сили режиму Асада вийшли з міста. Наступного дня МЗС України закликало громадян утриматися від поїздок до Сирії.

Станом на 6 грудня сирійські повстанці, очолювані джихадистським угрупованням "Хайят Тахрір аль-Шам" (ХТС), наблизились до Хомса, третього за величиною міста Сирії. Крім того, підтримуваний США альянс на чолі з сирійськими курдами захопив Дейр-ель-Зор, головне місто на сході Сирії та головний пункт перетину кордону з Іраком.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував допомогти сирійському лідеру Башару Асаду в формуванні майбутнього Сирії, однак його пропозиція була відхилена.

7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дараа, розташованого на південному заході країни. А вже згодом повстанці заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада. Президент нібито покинув країну.

Теги:
Новини
Сирія
Ізраїль
військові
Близький Схід
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