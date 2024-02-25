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Буданов запевнив, що Навальний дійсно загинув від тромбу

25 лютого, 2024 неділя
15:59
Світ Олексій Навальний

За інформацією української розвідки, російський опозиціонер Олексій Навальний дійсно загинув від тромбу

Про це 25 лютого в кулуарах форуму "Україна. Рік 2024" заявив очільник Головного управління розвідки МО України, передає кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

"Те, що нам відомо - він (Навальний, - ред.) реально загинув від тромбу. І це більш-менш підтверджено. Це те, що ми знаємо. Це взято не з інтернету", - сказав Буданов.

Смерть Навального: що відомо

У п'ятницю, 16 лютого, федеральна служба виконання покарань РФ заявила про смерть ув'язненого опозиціонера Олексія Навального.

Того ж дня сотні протестувальників вийшли на вулиці європейських міст, щоб висловити своє обурення смертю Навального, звинувачуючи в цьому Путіна. У Росії ж не дозволяють класти квіти в пам'ять про опозиціонера. 

При цьому близьким Навального відмовляються показувати та віддавати його тіло. 

Перед цим російська еміграційна "Нова газета. Європа" розповіла, що тіло Олексія Навального нібито вкрито синцями. Це може бути як після побоїв, так і внаслідок судом, викликаних дією отрути.

З посиланням на власні джерела у слідчому комітеті Росії та оточенні Навального російське опозиційне видання Sota повідомило, що він загинув від поступового отруєння малими дозами.

Очільниця комітету бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що смерть російського опозиціонера має підштовхнути канцлера Німеччини Олафа Шольца до відправки крилатих ракет Taurus в Україну, а сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав оголосити Росію державою-спонсором тероризму.

Станом на 19 лютого у 32 російських містах після смерті найзапеклішого опонента Путіна було затримано понад 400 активістів під час заходів з покладання квітів.

Міністри закордонних справ Литви та Німеччини Габріелюс Ландсбергіс й Анналена Бербок заявили, що після смерті Навального ЄС має щонайменше посилити санкції проти РФ. Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що члени Євросоюзу запропонують запровадити новий пакет проти Кремля.

МЗС кількох країн викликали послів РФ через убивство Навального.

Мати Навального заявила, що їй дозволили впізнати сина, але слідство тисне на неї, ставлячи умови, що його мають поховати таємно.

23 лютого російські слідчі зателефонували матері Олексія Навального та поставили їй ультиматум: або вона погоджується на таємний похорон сина, або вони поховають його в колонії.

У суботу, 24 лютого, мати загиблого у в’язниці російського опозиціонера Олексія Навального домоглась, аби влада повернула тіло її сина.

Теги:
Росія
Війна з Росією
Олексій Навальний
ГУР
Кирило Буданов
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