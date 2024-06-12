Мета Саміту миру ознайомлювальна, маленькі й далекі країни мають розуміти, що війна загрожує і їм, - дипломат Веселовський
Надзвичайний та Повноважний посол України, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Веселовський вважає, що усі учасники мають бути максимально залучені до миру на Саміті у Швейцарії
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Головне для чого цей Саміт миру відбудеться - це ознайомлення з реальною ситуацією тих, хто приїхав подивитися або, тому що йому хтось "купив квитки". Половина тих, які мало що знають і мало на що впливають, але стануть учасниками й через свою участь вони почують не тільки від України, але від усіх інших союзників, а їх там буде не менше 60, що насправді відбувається і чому ситуація, яка складається і війна загрожує їм також. Їм, які далеко, їм, які маленькі, їм, які мало зацікавлені в результатах цієї війни", - заявив Веселовський.
Дипломат пояснив, що якщо дати Росії перемогти, то міжнародна спільнота це проковтне й фактично схвалить, а так само може трапитися і з ними.
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"Таким чином з 60 чи 50 сильних партнерів України, ми зробимо 80 чи 90 сильних партнерів України, ось чим важливий цей Саміт", - підсумував радник директора Національного інституту стратегічних досліджень.
Саміт миру: подробиці й особливості заходу
26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести Саміт щодо миру в Україні.
18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в Саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.
2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цього разу Москву на захід не запрошували.
31 травня речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що її країна не братиме участі в Саміті миру у Швейцарії 15 та 16 червня, адже його не схвалює Росія.
2 червня президент України Володимир Зеленський звинуватив Китай у допомозі РФ у дипломатичному зриві саміту, а міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба констатував, що Китай і Росія здійснюють масштабну протидію Саміту миру.
Пізніше стало відомо, що Сполучені Штати заохочують Китай взяти участь у Глобальному саміті миру.
10 червня уряд Швейцарії повідомив, що у Глобальному саміті миру, який відбудеться з 15 по 16 червня, зареєструвалися 90 держав та організацій.
Прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що Китай усе ж навряд чи візьме участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії, який відбудеться 15-16 червня.
Американська попспівачка Мадонна висловила підтримку проведення Саміту миру щодо припинення війни в Україні та повернення українських дітей, що пройде у Швейцарії.
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