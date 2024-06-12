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Мета Саміту миру ознайомлювальна, маленькі й далекі країни мають розуміти, що війна загрожує і їм, - дипломат Веселовський

12 червня, 2024 середа
15:58
Світ Burgenstock, Швейцарія, місце проведення українського мирного саміту

Надзвичайний та Повноважний посол України, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Веселовський вважає, що усі учасники мають бути максимально залучені до миру на Саміті у Швейцарії

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Головне для чого цей Саміт миру відбудеться - це ознайомлення з реальною ситуацією тих, хто приїхав подивитися або, тому що йому хтось "купив квитки". Половина тих, які мало що знають і мало на що впливають, але стануть учасниками й через свою участь вони почують не тільки від України, але від усіх інших союзників, а їх там буде не менше 60, що насправді відбувається і чому ситуація, яка складається і війна загрожує їм також. Їм, які далеко, їм, які маленькі, їм, які мало зацікавлені в результатах цієї війни", - заявив Веселовський.

Дипломат пояснив, що якщо дати Росії перемогти, то міжнародна спільнота це проковтне й фактично схвалить, а так само може трапитися і з ними.

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"Таким чином з 60 чи 50 сильних партнерів України, ми зробимо 80 чи 90 сильних партнерів України, ось чим важливий цей Саміт", - підсумував радник директора Національного інституту стратегічних досліджень.

Саміт миру: подробиці й особливості заходу

26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести Саміт щодо миру в Україні. 

18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в Саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.

2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цього разу Москву на захід не запрошували.

31 травня речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що її країна не братиме участі в Саміті миру у Швейцарії 15 та 16 червня, адже його не схвалює Росія. 

2 червня президент України Володимир Зеленський звинуватив Китай у допомозі РФ у дипломатичному зриві саміту, а міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба констатував, що Китай і Росія здійснюють масштабну протидію Саміту миру. 

Пізніше стало відомо, що Сполучені Штати заохочують Китай взяти участь у Глобальному саміті миру.

10 червня уряд Швейцарії повідомив, що у Глобальному саміті миру, який відбудеться з 15 по 16 червня, зареєструвалися 90 держав та організацій.

Прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що Китай усе ж навряд чи візьме участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії, який відбудеться 15-16 червня.  

Американська попспівачка Мадонна висловила підтримку проведення Саміту миру щодо припинення війни в Україні та повернення українських дітей, що пройде у Швейцарії.  

Теги:
ЄС
Війна з Росією
переговори з РФ
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