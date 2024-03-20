Джонсон підтвердив, що в палаті представників обговорюють надання допомоги Україні у вигляді позики

Про це він повідомив під час пресбрифінгу в конгресі США, передає Укрінформ.

"Була розмова навколо того, що ми називаємо Законом REPO, за допомогою якого, як ви всі знаєте, можна було би використати арештовані активи російських олігархів і певним чином оплатити підтримку України. Також обговорювалася концепція позики", - розповів Джонсон.

Спікер зауважив, що в палаті представників серед республіканців триває "вдумлива, цілеспрямована робота" щодо цього питання та ведуться дискусії про зовнішню підтримку.

Він акцентував, республіканці розуміють "важливість надіслати світові потужний сигнал", що Сполучені Штати Америки підтримують своїх союзників.

"Ми не можемо дозволити терористам і тиранам йти маршем по земній кулі", - додав Джонсон.

Водночас спікер звинуватив у "слабкості" на світовій арені Білий дім та президента Штатів Джо Байдена, оскільки, на його думку, це є причиною дій противників США "у настільки провокаційний спосіб".

"Ми підтримуємо мир шляхом сили. Це один із наших ключових, основоположних принципів. Рональд Рейган говорив про це весь час, і я досі вірю в це, більшість із нас так вірить", - сказав Джонсон.

Наостанок республіканець додав, що повернеться до зовнішньої підтримки, коли конгрес вирішить питання з бюджетом США на поточний фінансовий рік.

Ситуація з пакетом допомоги США Україні

13 лютого сенат США остаточно затвердив закон, що містить пакет допомоги Україні.

14 лютого спікер палати представників конгресу США Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.

16 лютого палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, не проголосувавши за ухвалений сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.

19 лютого президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися із Майком Джонсоном, аби обговорити законопроєкт щодо допомоги Україні. Зустріч відбулася 27 лютого.

28 лютого спікери 23 парламентів закликали палату представників США розглянути допомогу Україні.

29 лютого Джонсон відповідаючи на питання про ухвалення допомоги Україні, зазначив, що перейде до нього, як тільки буде ухвалено фінансування витрат уряду.

1 березня після голосування у конгресі Байден підписав закон, який тимчасово продовжить фінансування федеральних установ, аби запобігти урядовому шатдауну в державі.

12 березня Білий дім оголосив про надання Україні військової допомоги на $300 млн. Це - перший пакет озброєнь від Сполучених Штатів Америки в 2024 році.

13 березня міністр юстиції Денис Малюська під час візиту до США заявив, що Україна може отримати $8,5 млрд із заблокованого пакета допомоги у вигляді кредиту

14 березня лідер демократичної меншості у палати представників конгресу США Гакім Джеффріс заявив, що нижня палата конгресу США повинна ухвалити законопроєкт щодо фінансової допомоги для України до 22 березня.

Того ж дня Майк Джонсон повідомив сенаторам-республіканцям, що нижня палата конгресу США підготує свій законопроєкт щодо допомоги Україні, який передбачатиме підтримку у вигляді ленд-лізу або кредиту.

Білий дім натомість назвав найкращим способом підтримати Україну ухвалення двопартійного законопроєкту на понад $60 млрд і закликав спікера Джонсона винести документ на розгляд.

15 березня міноборони США розкритикувало ініціативу Джонсона про підтримку України у вигляді кредиту замість ухвалення двопартійного законопроєкту з допомогою на понад $60 млрд.