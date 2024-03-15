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Фіала на зустрічі з Фіцо не став розмовляти про допомогу Україні, щоб не допустити витоку інформації, - ЗМІ

15 березня, 2024 п'ятниця
10:21
Світ Петр Фіала

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала під час саміту у Парижі вирішив не говорити про допомогу Україні, зокрема про чеську ініціативу з пошуку снарядів, коли дізнався що серед присутніх буде прем’єр Словаччини Роберт Фіцо

Про це повідомляє Aktualne.

Саміт був скликаний президентом Франції Емманюелем Макроном і мав на меті обмін інформацією про можливості військової допомогти Україні.

Макрон спочатку анонсував представників близько п'ятнадцяти країн, а Фіала планував поінформувати інших про те, як триває чеська ініціатива пошуку боєприпасів для України з неєвропейських країн. Зазначається. що голова чеського уряду хотів уточнити походження та ціну боєприпасів.

Однак пізніше виявилось, що у саміті беруть участь двадцять п’ять запрошених країн, серед яких був і голова словацького уряду Роберт Фіцо. Він тоді заявив, що російський диктатор Володимир Путін "помилково демонізований". 

Коли Фіала дізнався, що Фіцо сяде за стіл переговорів, він вирішив змінити мову. З неї зникло кілька пунктів про чеську ініціативу.

"Так, ми це викреслили", - зазначило джерело в чеській дипломатії виданню.

Зазначається, що найбільш чутливі речі Фіала передавав кільком лідерам окремо. 

Глава чеського уряду не хотів, щоб стратегічна інформація про боєприпаси для України через словацького прем'єра потрапила до РФ. Чеська делегація також була здивована запрошенням до Парижа нейтральних країн, Австрії та Ірландії. 

Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України: що відомо

17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання 800 тисяч артилерійських боєприпасів. Йдеться про 500 тис. одиниць боєприпасів калібру 155 мм і 300 тис. одиниць калібру 122 мм.

Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 млн євро. Долучиться до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС і Франція. Також ініціативу підтримали Німеччина і Норвегія.

22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України. Також прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу. Згодом прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна сприятиме багатосторонній ініціативі Чехії щодо придбання та передачі Україні артилерійських боєприпасів.

2 березня у Чехії заявили, що зможуть здійснити перші постачання боєприпасів до Києва за кілька тижнів.

8 березня президент Чехії Петр Павел заявив про завершення збору коштів на закупівлю боєприпасів для України. В уряді уточнили, що йдеться лише про першу партію, обсягом 300 тис. снарядів.

12 березня у Чехії заявили про можливість закупівлі ще 200 тис. артилерійських снарядів для України додатково до 300 тис., придбання яких профінансовано раніше.

В уряді Чехії заявили, що артилерійські снаряди, які будуть закуплені за ініціативою Праги, ймовірно, почнуть надходити до України у червні.

Швеція вирішила підтримати чеську ініціативу щодо постачання артилерійських снарядів в Україну й передасть 30 мільйонів євро в рамках наступного пакета допомоги.

Теги:
Росія
Словаччина
Чехія
Війна з Росією
допомога Україні
зброя для України
Світ про Україну
Роберт Фіцо
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