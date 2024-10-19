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"Грузія обирає Євросоюз": у Грузії анонсували масштабну акцію на підтримку євроінтеграції

Марія Науменко
19 жовтня, 2024 субота
13:22
Світ Протести в Грузії

У неділю, 20 жовтня, у Грузії відбудеться масштабна акція на підтримку європейського майбутнього Грузії "Грузія обирає Євросоюз"

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Про це повідомляє NEWSGEORGIA.

Організаторами акції є громадські організації та активісти, які висловлюють незгоду з політикою партії "Грузинська мрія". Захід підтримала низка опозиційних партій.

До площі Свободи учасники мітингу прямуватимуть колонами з п'яти точок міста: площі Республіки, площі Героїв, а також від станцій метро "300 арагвинців" та "Марджанішвілі". Рух колон розпочнеться після 17:00. Заходи заплановані також в інших містах Грузії.

О 19:00 на площі Свободи розпочнеться за участю відомих грузинських виконавців, серед яких Ніаз Діасамідзе та 33A, Ніно Катамадзе з гуртом Insight, Ніколоз Рачвелі, гурти Loudspeakers, "Квела", "Гамоувалі мдгомареоба", Бека Гочіашвілі та Темуріко Діасамідзе. 

Акція відбувається на тлі офіційного підтвердження Європейською радою фактичного призупинення процесу вступу Грузії до ЄС через занепокоєння щодо антидемократичних дій уряду. 

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести.

У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".  

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив цей законопроєкт у другому та остаточному читанні.

Проте 3 квітня 2024 року у парламенті Грузії знову ініціювали законопроєкт про "іноземних агентів".

6 квітня повідомляли, що після повторного ініціювання законопроєкту очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.

8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон, а президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що накладе вето, якщо його ухвалить парламент.

9 квітня у Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону, який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.

Уже 16 квітня грузинський парламент відклав розгляд закону через протести громадян. Проте 17 квітня парламент у першому читанні вдруге ухвалив скандальний закон про "іноагентів". Учасники акції протесту вимагали зустрічі з прем'єром.

1 травня парламент Грузії ухвалив скандальний закон про "іноагентів" у другому читанні. Президентка Грузії наклала на документ вето. А 28 травня спікери парламентів Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Франції, Нідерландів та Польщі закликали парламент Грузії відкликати законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу". "Дух і зміст законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу", ухваленого парламентом Грузії, несумісні з європейськими нормами й цінностями", - йшлося у заяві.

Утім 28 травня парламент Грузії не врахував зауважень Зурабішвілі, подолав її вето й остаточно затвердив цей закон. За подолання вето проголосували 84 депутати, проти – 4.

Згідно з грузинською Конституцією, якщо президент після подолання вето відмовляється від підписання закону, його в 5-денний термін підписує та публікує голова парламенту.

3 червня спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу", який фактично є повторенням російського закону про "іноагентів".

15 липня президентка Зурабішвілі до конституційного суду подала позов із вимогою призупинити й остаточно скасувати дію закону про "іноагентів".

Станом на 30 серпня з моменту набуття чинності закону "про прозорість іноземного впливу" в реєстр організацій, що представляють інтереси іноземних держав, внесли 233 суб'єкти.

9 жовтня Конституційний суд Грузії не призупинив дію закону "Про прозорість іноземного впливу", позови щодо якого раніше подали президентка Саломе Зурабішвілі, опозиційні депутати й представники неурядових організацій.

17 жовтня стало відомом, що грузинські організації громадянського суспільства, представники медіа й приватні особи подадуть до Європейського суду з прав людини позов проти закону про "іноагентів".
 

Теги:
ЄС
Грузія
політика
Європа
акції протестів
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