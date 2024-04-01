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Іран попередив Росію про загрозу перед терактом у Москві, - Reuters

1 квітня, 2024 понедiлок
13:23
Світ Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"

Іран попередив Росію про можливість проведення масштабної терористичної операції напередодні теракту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" у Підмосков'ї

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

"За кілька днів до теракту в Росії Тегеран поділився з Москвою інформацією про можливу велику терористичну атаку всередині Росії, яку було отримано під час допитів заарештованих у зв'язку зі смертельними вибухами в Ірані", - заявило одне з джерел.

За словами другого джерела, інформація, яку Тегеран надав Кремлю про майбутню атаку, не була конкретизована щодо часу і точної мети.

"Їм (членам ІДІЛ-К, - ред.) було доручено підготуватися до значної операції в Росії... Один із терористів сказав, що деякі члени групи вже поїхали до Росії", - стверджує друге джерело.

За інформацією третього джерела, високопоставленого співробітника служби безпеки, іранська влада "виконала своє зобов'язання попередити Москву на основі інформації, отриманої від заарештованих терористів".

Теракт у "Крокус Сіті холі": що відомо

Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" під Москвою у п'ятницю, 22 березня, невідомі в камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про понад 130 загиблих та велику кількість постраждалих. 

У Головному управлінні розвідки одразу були переконані, що стрілянина в московському ТРЦ "Крокус" - це свідома провокація режиму Путіна, а у МЗС заявили, що світ має рішуче відкинути брехливі російські звинувачення в нібито причетності України. Причетність України відкинув і Білий дім. 

Також командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош заявив, що Сили оборони України не мають причетності до стрілянини в московському ТРЦ "Крокус".

23 березня Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно", аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Підмосков'ї. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов назвав цю заяву Путіна абсолютно брехливою та абсурдною.

Після теракту керівник фракції "Єдина Росія" Володимир Васильєв заявив, що у держдумі розглянуть та "глибоко пропрацюють" питання повернення смертної кари.

Ввечері 23 березня президент України Володимир Зеленський вперше відреагував на теракт під Москвою. За його словами, Путін та інші покидьки просто намагаються звалити відповідальність на когось іншого.

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що до теракту в "Крокус Сіті холі" в Підмосков’ї причетне терористичне угруповання "Ісламська держава".

Рада національної безпеки (NSC) США 24 березня однозначно відкинула спроби Росії звинуватити Україну в організації теракту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" біля Москви.

Також Зеленський заявив, що Путін нічого не зробив, аби запобігти теракту і використовує його, щоб мобілізувати суспільство проти України.

28 березня слідчий комітет РФ заявив, що знайшов "докази" причетності України до теракту у ТРЦ. Згодом стало відомо, що російське МЗС вимагає від України видати очільника Служби безпеки України Василя Малюка як начебто відповідального за "теракти в РФ".

Теги:
Росія
теракт
Іран
Військові новини
Москва
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