Хусити випустили балістику в танкер, який належить США

Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США в соцмережі X.

"18 січня близько 21:00 за часом Сани (20:00 за Києвом, - ред.) підтримувані Іраном терористи-хусити запустили дві протикорабельні балістичні ракети по танкеру Chem Ranger, що ходить під прапором Маршаллових островів, належить США й експлуатується грецькою компанією", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що екіпаж бачив, як ракети впали у воду поблизу судна.

"Інформації про поранення або пошкодження судна не надходило. Танкер продовжив рух", - заявили у командуванні.