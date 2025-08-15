Лавров прибув на Аляску у светрі з написом "СССР" і сказав, що Росія "представить Трампу чітку позицію"
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров коротко поспілкувався з журналістами після прибуття в готель в Анкориджі на Алясці, одягнений у светр із написом "CCCP"
Про це повідомляє CNN.
Лавров заявив, що Москва представить президенту США Дональду Трампу "чітку, зрозумілу позицію" під час його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.
Міністр закордонних справ РФ зазначив, що під час нещодавнього візиту спецпосланця США Стіва Віткоффа до Москви було зроблено багато, і Кремль сподівається продовжити цю "корисну розмову" на сьогоднішньому саміті.
"Ми ніколи не будуємо жодних планів заздалегідь. Ми знаємо, що у нас є аргументи, чітка, зрозуміла позиція. Ми її представимо", – сказав Лавров.
Що відомо про зустріч Трампа з Путіним
8 серпня американський президент повідомив, що проведе зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска в пʼятницю, 15 серпня.
Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Путін хоче вдати, що веде переговори, та відтермінувати санкції на зустрічі з Трампом.
12 серпня Зеленський сказав, що майбутня зустріч Трампа й Путіна на Алясці може бути важливою лише для двосторонніх відносин держав – нічого про Україну вони прийняти не можуть.
Голова Держдепартаменту США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим щодо майбутнього саміту між президентом США Дональдом Трампом і диктатором Володимиром Путіним. Лавров також братиме участь у зустрічі на Алясці.
Згодом у Білому домі уточнили, що саміт Володимира Путіна й Дональда Трампа відбудеться на Алясці в місті Анкоридж, ймовірно, на американській військовій базі
13 серпня в Берліні відбулися онлайн-переговори між Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та лідерами країн ЄС. Того ж дня стало відомо, що Дональд Трамп має намір обговорити санкції з російським лідером Володимиром Путіним під час зустрічі на Алясці.
14 серпня у Путіна зробили низку заяв щодо саміту з Трампом, зокрема, розповіли, коли заплановані перемовини, яка їхня програма і хто увійде до складу російської делегації.
Речниця Білого дому Керолайн Левітт зазначила, що зустріч з диктатором РФ на Алясці стане можливістю для Дональда Трампа "подивитися Путіну в очі й побачити прогрес", який можна досягти задля регулювання в Україні.
В Анкориджі, де має пройти зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна, 15 серпня відбуваються демонстрації на підтримку України.
Адміністрація Трампа опублікувала орієнтовний розклад зустрічі президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна на саміті на Алясці.
