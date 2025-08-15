Лавров прибув на Аляску у светрі з написом "СССР" і сказав, що Росія "представить Трампу чітку позицію"

Про це повідомляє CNN.

Лавров заявив, що Москва представить президенту США Дональду Трампу "чітку, зрозумілу позицію" під час його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Міністр закордонних справ РФ зазначив, що під час нещодавнього візиту спецпосланця США Стіва Віткоффа до Москви було зроблено багато, і Кремль сподівається продовжити цю "корисну розмову" на сьогоднішньому саміті.

"Ми ніколи не будуємо жодних планів заздалегідь. Ми знаємо, що у нас є аргументи, чітка, зрозуміла позиція. Ми її представимо", – сказав Лавров.

Що відомо про зустріч Трампа з Путіним

8 серпня американський президент повідомив , що проведе зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска в пʼятницю, 15 серпня.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила , що Путін хоче вдати, що веде переговори, та відтермінувати санкції на зустрічі з Трампом.

12 серпня Зеленський сказав , що майбутня зустріч Трампа й Путіна на Алясці може бути важливою лише для двосторонніх відносин держав – нічого про Україну вони прийняти не можуть.

Голова Держдепартаменту США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим щодо майбутнього саміту між президентом США Дональдом Трампом і диктатором Володимиром Путіним. Лавров також братиме участь у зустрічі на Алясці.

Згодом у Білому домі уточнили , що саміт Володимира Путіна й Дональда Трампа відбудеться на Алясці в місті Анкоридж, ймовірно, на американській військовій базі

13 серпня в Берліні відбулися онлайн-переговори між Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та лідерами країн ЄС. Того ж дня стало відомо, що Дональд Трамп має намір обговорити санкції з російським лідером Володимиром Путіним під час зустрічі на Алясці.

14 серпня у Путіна зробили низку заяв щодо саміту з Трампом, зокрема, розповіли, коли заплановані перемовини, яка їхня програма і хто увійде до складу російської делегації.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт зазначила, що зустріч з диктатором РФ на Алясці стане можливістю для Дональда Трампа "подивитися Путіну в очі й побачити прогрес", який можна досягти задля регулювання в Україні.

В Анкориджі, де має пройти зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна, 15 серпня відбуваються демонстрації на підтримку України.