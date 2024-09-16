Міноборони Польщі підтвердило участь у чеській ініціативі з постачання боєприпасів для ЗСУ

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на відповідь польського оборонного відомства.

"Польська сторона навесні цього року заявила, що приєднається до пропозиції Чехії щодо спільної закупівлі боєприпасів для потреб українських військ. Після заяв прем’єр-міністра та міністра закордонних справ з весни цього року на урядовому рівні розпочато роботу щодо визначення розміру фінансового внеску та умов реалізації проєкту за погодженням із чеською стороною. Інституцією, на яку покладено виконання цих завдань, є Державне агентство стратегічних резервів", – йдеться у повідомленні міноборони Польщі.

У відомстві також додали, що за наявною у них інформацією, RARS веде діалог з чеським урядовим агентством AMOS і проводить необхідні консультації з цього приводу.

Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України: що відомо

17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну протягом лічених тижнів.

Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 млн євро. Долучиться до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС і Франція. Також ініціативу підтримали Німеччина і Норвегія.

22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України. Також прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу.