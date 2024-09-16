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Міноборони Польщі підтвердило участь у чеській ініціативі з постачання боєприпасів для ЗСУ

Світлана Кравченко
16 вересня, 2024 понедiлок
14:25
Світ Польща і Чехія

У міністерстві оборони Польщі заявили, що Варшава бере участь у чеській ініціативі з постачання боєприпасів для українських військових. Так, польське Державне агентство стратегічних резервів (RARS) перебуває з цього приводу у постійному контакті з відповідним чеським урядовим агентством (AMOS)

Зміст

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на відповідь польського оборонного відомства.

"Польська сторона навесні цього року заявила, що приєднається до пропозиції Чехії щодо спільної закупівлі боєприпасів для потреб українських військ. Після заяв прем’єр-міністра та міністра закордонних справ з весни цього року на урядовому рівні розпочато роботу щодо визначення розміру фінансового внеску та умов реалізації проєкту за погодженням із чеською стороною. Інституцією, на яку покладено виконання цих завдань, є Державне агентство стратегічних резервів", – йдеться у повідомленні міноборони Польщі.

У відомстві також додали, що за наявною у них інформацією, RARS веде діалог з чеським урядовим агентством AMOS і проводить необхідні консультації з цього приводу.

Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України: що відомо

17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну протягом лічених тижнів.

Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 млн євро. Долучиться до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС і Франція. Також ініціативу підтримали Німеччина і Норвегія.

22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України. Також прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу.

2 березня у Чехії заявили, що зможуть здійснити перші постачання боєприпасів до Києва за кілька тижнів.

Згодом прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна сприятиме багатосторонній ініціативі Чехії щодо придбання та передачі Україні артилерійських боєприпасів.

25 червня Україна отримала першу партію боєприпасів, що були закуплені в межах чеської ініціативи.

28 червня повідомлялося, що до кінця 2024 року Україні мають поставити близько пів мільйона артилерійських боєприпасів у межах чеської ініціативи.

22 липня стало відомо, що Україна протягом липня - серпня отримає 100 тис. боєприпасів, закуплених в межах ініціативи Чехії.

24 липня стало відомо, що Чехія запустить другий проєкт із закупівлі снарядів для Києва - "Ініціатива-2025".

Тим часом міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава виділить €100 млн на закупівлю боєприпасів для Збройних сил України в межах ініціативи Чехії.

Теги:
Україна
Польща
Чехія
зброя для України
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