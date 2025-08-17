Перемовини між Трампом і Путіним відбулися в перші 20 секунд зустрічі, все інше не має значення, - полковник запасу СБУ Притула

Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки Михайло Притула в етері Еспресо.

"Як відбувалась стенограма перемовин перші 20 секунд. Тобто Путін виходить з літака, у нього є заготовка, він уже зробив заготовку, він не розмовляє англійською, але він вивчив цю фразу. Він підходить до Трампа і каже: "Трамп, дуже добре, що ти здоровий і ще живий". Трамп це з'їдає, але у Трампа теж є заготовка і теж домашня заготовка. В цей момент над Путіним, якого називають ще бункерним, тому що він весь час в ховається в бункері, пролітає B-2. Тобто уявіть собі цю підготовку, коли цей літак має пролетіти велику відстань зі свого базового аеродрому і пролетіти саме в той момент, коли Путін сказав свою домашню заготовку. І тут пролітає B-2, який є носієм протибункерних бомб, який нещодавно застосував по Фордо в Ірані", - сказав він.

Михайло Притула вважає, що перемовини між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним відбулися у перші 20 секунд їхньої зустрічі на Алясці.

"І Трамп йому відповідаючи на його укол такий, це конкретно недипломатичний крок, це загроза з боку Путіна в адресу Трампа. Він показує йому вгору: "Дивись, Вова, летить твоя смерть". Те, що бункеробійний літак. Ну, а що там далі промовляв Путін? Ну, це, власне, не дуже вже й важливо. Тому що перемовини відбулись ось у цей момент. Пам'ятаєте, Трамп казав, що йому буде достатньо двох хвилин, щоб зрозуміти, чи буде угода, чи не буде угоди якоїсь. Виявилось менше. Було достатньо всього кілька секунд, коли Путін відкрив свого рота і почав погрожувати Трампу на його території в Америці. І далі після того, як він висловив загрозу Трампу, персонально Трампу, то, власне, він би може вимагати все, що завгодно, навіть розміщення якоїсь марсіанського контингенту на території Росії чи що завгодно. Це вже буде мати досить негативний наслідок в уяві лідерів західних країн", - зазначив він.

Військовий експерт вважає, що у Путіна стався перебір, він "биконув" на Трампа на його ж території.

"І ми бачимо, що саме це призвело до того, що не просто Трамп визначає, хто приїде, а всі бажаючі, коаліція бажаючих, тобто лідери європейських країн, вони згуртувалися зараз, збираються на завтра бути вже у Вашингтоні. Тобто це буде велика нарада, майстер угод поставив діагноз, що клієнт вимагає навіть те, чого в нього немає, і чого він сам взяти не може. Тому в цьому випадку я б поставив діагноз такий, що Путін зробив, як кажуть, перебор. Його запросили як нормальну людину до Аляски, постелили йому червону червоний килимок, а він почав бикувати, як прийнято в пітерській підворотні. От те, що відбулось насправді. Тобто не треба там дивитись на те, що там Путін вимагає ще щось щось щось і щось. Вже це не має значення, тому що він просто биконув і замість того, щоб почати діалог з Заходом, коли йому дали таку можливість, він почав грати ту саму гру, в яку він грав до цього. Намагаючись виграти час. Але ось у цей момент це вже був перебор, реальний перебор", - додав Михайло Притула.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці: що відомо Дональд Трамп та Володимир Путін у ніч на 16 серпня провели саміт у місті Анкоридж на Алясці у форматі "3 на 3", він тривав майже три години - це їхня найдовша розмова. За словами американського лідера, зустріч була "продуктивною" і вони обговорили багато питань, однак "не в усіх повністю дійшли згоди", тому "угоди поки немає". Президент США зазначив, що скоро зідзвониться з представниками НАТО, обовʼязково з президентом Володимиром Зеленським та іншими. Трамп також повідомив, що на саміті в Алясці майже вдалося досягти домовленості, і тепер планується зустріч між Зеленським та Путіним за його участі. Читайте також: Путін отримав світову увагу, а Трамп – спільне фото: головні підсумки зустрічі на Алясці "Тепер усе в руках Зеленського - чи зуміє він домовитися. Буде організована зустріч між Зеленським, Путіним та мною", - сказав Дональд Трамп. Уранці 16 серпня президент США провів телефонну розмову з українським колегою Зеленським. У ній брала участь низка європейських лідерів. У ході розмови Зеленський прийняв запрошення Трампа відвідати Вашингтон уже цього понеділка, 18 серпня. Трамп заявив, що після переговорів з Путіним на Алясці та розмови з Зеленським і лідерами ЄС сторони дійшли висновку, що найкращий спосіб завершити війну - відразу укласти мирну угоду, без тимчасового припинення вогню.

Очільники Німеччини, Франції, Польщі, Італії і Великої Британії разом із президентом України Володимиром Зеленським підготували спільну заяву після зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці.