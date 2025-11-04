Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Світ Підозрюваний у підриві "Північних потоків" українець оголосив голодування у вʼязниці в Італії

Підозрюваний у підриві "Північних потоків" українець оголосив голодування у вʼязниці в Італії

Дар'я Куркіна
4 листопада, 2025 вiвторок
11:11
Світ nord stream 1 Північний потік газ

Українець Сергій Кузнєцов, якого за підозрою у підриві "Північних потоків" затримали в Італії, оголосив голодування. Нині він перебуває у вʼязниці суворого режиму

Зміст

Про це повідомив адвокат чоловіка Нікола Канестріні, передає "Бабель".

За словами правозахисника, Кузнєцов з 31 жовтня відмовляється від їжі та вимагає поваги до своїх основних прав, включно з правом на належне харчування, здорове довкілля, гідні умови утримання та рівне ставлення з іншими увʼязненими щодо відвідувань родини й доступу до інформації. 

Захист додає: з початку арешту українця в Італії 22 серпня 2025 року йому не забезпечували дієту за його станом здоровʼя, що призвело до погіршення його фізичного стану.

Адвокат закликав італійський мінʼюст та адміністрацію вʼязниці терміново втрутитися для забезпечення умов, відповідних конституційним і міжнародним стандартам.

"Голодування увʼязненого завжди є тривожним сигналом, не лише для відповідної особи. Нікого не слід змушувати вживати крайніх заходів, щоб домогтися визнання основних прав", – заявив Канестріні.

Що передувало

У ніч на 26 вересня 2022 року в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Вже 27 вересня стало відомо, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2". 

Експерти з'ясували, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня стався вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті. А тоді генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав інцидент диверсією.

Після того, 16 березня, стало відомо, що Данія не має наміру допускати представників Росії до розслідування підводних вибухів на газопроводах. Пізніше, 27 квітня, у Данії підтвердили, що російське спеціальне судно СС-750 перебувало поруч із газопроводом "Північний потік" за чотири дні до того, як труби було підірвано.

У суботу, 10 червня, видання The Wall Street Journal опублікувало статтю, в якій сказано, що ті, хто влаштував диверсію на газопроводах, могли використовувати Польщу як базу для проведення атаки. При цьому видання посилається на результати аналізу даних з яхти Andromeda, яку, ймовірно, використовували для здійснення підриву газопроводів. Згідно з цими даними судно заходило в польські води, відхилившись від курсу.

11 червня уповноважений польського уряду з питань безпеки інформаційного простору, речник міністра-координатора з питань спецслужб РП Станіслав Жарин спростував причетність Польщі до підриву "Північних потоків".

21 серпня 2025 року італійська поліція затримала громадянина України, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводу "Північний потік". Під час судового засідання він відкинув звинувачення й відмовився від екстрадиції до Німеччини.

28 серпня ARD, Süddeutsche Zeitung та Zeit у спільному розслідуванні зазначили, що у Німеччині вважають, що встановили особи всіх причетних до підриву "Північних потоків", і всі вони - громадяни України.

4 вересня повідомлялося, що апеляційний суд Італії відклав розгляд справи про екстрадицію українця, якого підозрюють у вибухах на "Північних потоках", до 9 вересня.

1 жовтня Варшавський окружний суд постановив взяти під варту на сім діб українця Володимира З., якого підозрюють у причетності до підриву газопроводу "Північний потік" у 2022 році. 

27 жовтня суд у Болоньї схвалив екстрадицію українця, якого підозрюють у підриві газопроводу "Північний потік" у 2022 році, до Німеччини.



 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Італія
Північний потік
Північний потік-2
Читайте також:
Карта бойлвих дій за 25-31 жовтня
Автор Ірена Моляр
3 листопада, 2025 понедiлок
У Покровську ситуація надкритична, зайшла купа ворожих ДРГ, - командир батальйону БПЛА "Шершні Довбуша" Вʼячеслав "Лютий"
Тарас Кремінь
Автор Євген Козярін
2 листопада, 2025 неділя
Якщо ми не зможемо стабілізувати мовну ситуацію в освіті, випускники шкіл залишаться двомовними, - Кремінь
Автор Марія Науменко
2 листопада, 2025 неділя
Агенти "Атеш" в російській армії спалили власну вантажівку, щоб зірвати відправку військ на Покровськ
Київ
+11.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.77
    Купівля 41.77
    Продаж 42.23
  • EUR
    Купівля 48.13
    Продаж 48.79
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
4 листопада
11:09
Сергій Ребров
Ребров назвав склад збірної України на вирішальні матчі відбору ЧС-2026
11:03
гривня тисяча гривень
"Зимова підтримка": у Мінсоцполітики розповіли, коли подавати заявку на виплату 1000 грн
10:52
виробництво патронів
Міноборони затвердило критерії для визначення підприємств ОПК як критично важливих
10:23
Оновлено
знеструмлення, ситуація в енергосистемі, ДТЕК, Укренерго
В Україні діють графіки відключення світла: ситуація в енергосистемі 4 листопада
10:22
Ексклюзив
Карта бойових дій за 18-25 жовтня
У Куп'янську триває зачистка, - заступник командира 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС"
10:14
конгрес США
У США демократи й республіканці оприлюднили спільну пропозицію, аби зупинити шатдаун
10:12
Огляд
міжнародний огляд
Захід програє Путіну через власну чесність, а Покровськ може повторити долю Бахмута. Акценти світових ЗМІ 4 листопада
10:02
OPINION
Армія і гроші: чому фінанси стали пріоритетом?
09:54
Ексклюзив
удар по видобутку газу
Позбавити газу. Росія знищує родовища, щоб натиснути на капітуляцію холодом
09:53
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 4 листопада: скільки просять та долар та євро в обмінниках
09:43
Володимир Зеленський та Метью Вітакер
Посол США при НАТО Вітакер прибув до Києва та зустрівся із Зеленським
09:39
Ексклюзив
Костянтинівка, Україна 23 лютого 2025 р.
Люди з чорними обличчями та слідами крові: фотокореспондент Доброносов про Костянтинівку
09:33
Україна Польща
"Агресор знаходиться на сході – і це Росія": генштаб Польщі звинуватив у розпалюванні антиукраїнської ворожнечі в країні Москву
09:26
Панорама прифронтового Покровська
Пробили наземний коридор і залучили додаткові сили: в ГУР оприлюднили подробиці операції в Покровську
09:21
Наслідки атаки на Дніпровщину
РФ атакувала Україну в ніч на 4 листопада: на Дніпровщині загинула жінка, серед поранених - діти
09:07
Єврокомісія розкритикувала українську владу за тиск на антикорупційні органи та громадянське суспільство, - Reuters оприлюднив текст звіту щодо вступу в ЄС
08:21
Оновлено
Генштаб, війна, фронт, ЗСУ, Сили оборони
За добу на фронті відбулося 163 бої, Сили оборони зупинили 55 атак на Покровському напрямку
08:14
Зірку "Бріджертонів" Джонатана Бейлі назвали найсексуальнішим чоловіком року за версією журналу People
08:08
Ексклюзив
Карта бойлвих дій за 25-31 жовтня
Окупанти обрали нову тактику у Покровську, - військовий експерт Лакійчук
08:02
OPINION
блог Наталки Іщенко
Мобілізація. Декілька ключових тез без висновків
07:41
Ілля Забарний
Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 4-го туру
07:38
Аналітика
Три тисячі кілометрів популізму: як Зеленський шість років "безкоштовно" роздає бонуси коштом бюджету. Пояснюємо
07:30
Ексклюзив
мобілізація в Україні
Відстрочки і всі нюанси, пов'язані зі змінами після 5 листопада: детальне роз'яснення юристки
07:27
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила 5 танків, 42 артсистеми та 840 військових
06:47
У Росії зростає дефіцит лікарів та медперсоналу, - Служба зовнішньої розвідки
06:33
Знеструмили управління ФСБ під час перевірки з Москви: агенти "Атеш" провели диверсію в Брянську
00:39
Дональд Трамп на мітингу "Зробимо Америку знову великою"
"Але вони дуже погано з нами поводяться": Трамп висловив сумнів, що США розвʼяжуть війну проти Венесуели
2025, понедiлок
3 листопада
23:58
міністр оборони Італії Гвідо Крозетто
Італія готує 12-й пакет допомоги Україні, – міністр оборони Крозетто
23:36
Ексклюзив
Юрій Гудименко
Голова Антикорупційної ради при Міноборони Гудименко: збираємо дані про Fire Point, якщо підтвердиться лобіювання контрактів - це буде злочин
23:32
Марія Захарова
"Італія рухне вся": Рим викликав посла РФ після заяви Захарової про обвал вежі та допомогу Україні
23:00
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Діалоги по кластерах щодо вступу України до ЄС будуть вестися, а потім будуть прийматися формальні рішення, - Безсмертний
22:46
Адвокат та колишній військовий ЗСУ Масі Найєм
"Складно знайти справедливість": адвокат і військовий Масі Найєм заявив, що його звільнили зі служби
22:23
Володимир Зеленський на День Державного прапора (23.08.2025)
"Є кілька різних розмов": Зеленський спростував існування 12-пунктового плану про завершення війни
22:07
Ексклюзив
Карта бойових дій
"Ця пастка нам вигідна": військовослужбовець ЗСУ про можливий розвиток подій у Покровську
21:34
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Ми не знаємо, в якому стані перебуває ядерний потенціал РФ, - Безсмертний
21:20
ППО ЗСУ
В Україні готують нові контракти для військових: Шмигаль розповів деталі
21:10
Ексклюзив
Володимир Огризко
Огризко пояснив, що має на увазі Трамп, коли каже: "Дайте ще сторонам повоювати"
20:54
комендантська година
У Запорізькій області посилили комендантську годину
20:31
Казино
У TikTok заблокували 47 користувачів, які незаконно рекламували азартні ігри
20:21
електроенергія, графіки відключень
В Україні 4 листопада діятимуть графіки відключення світла
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV