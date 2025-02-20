Рінкевичс розповів, за яких умов Латвія відправить миротворців в Україну

Проте це пише LSM.

"Зараз ми готові обговорювати будь-яку пропозицію, але з умовами, перш ніж ухвалювати рішення", - зазначив Рінкевичс.

За його словами, перш за все треба зрозуміти, як буде зміцнена безпека й обороноздатність Латвії у разі відправки військ в Україну. По-друге, необхідно знати, якими будуть умови розміщення військ в Україні.

"Якщо не буде гарантій за статтею 5 (НАТО) або чогось еквівалентного, це поставить наших солдатів під загрозу. Навіть якщо хтось нападе на українських солдатів, ми повинні будемо прийти їм на допомогу, а ми не отримаємо достатньої підтримки - це дискусійні питання", - пояснив латвійський лідер.



Також він зазначив, що у нього є відчуття, "що ми зараз перебуваємо в якійсь теоретичній ситуації".

"Якщо ми взагалі вийдемо на дискусію про те, що мир укладено, тоді ці питання будуть актуальні… Ці дві умови, про які я говорив, є необхідними для того, щоб це питання взагалі було вирішене", - наголосив Рінкевичс.

Президент Латвії підкреслив: якщо мирна угода про завершення повномасштабної війни в Україні передбачатиме залучення міжнародних сил, рішення про участь латвійських миротворців буде приймати Рада національної безпеки й Кабінет міністрів країни. Остаточне слово в цьому рішенні буде за Сеймом.

Миротворчі війська в Україні: що відомо Наприкінці січня Володимир Зеленський заявив, що для убезпечення України після зупинення бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис. миротворців. Пізніше президент уточнив, що серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США. 11 лютого NYT повідомила, що в Європі немає 200 тис. миротворців, яких можна було б відправити в Україну. Це майже втричі більше, ніж уся британська армія. У цей же день Зеленський сказав, що місія запрацює за умови розміщення 100-150 тис. європейських військ. За інформацією AP, група європейських країн конфіденційно розробляє план відправки військ в Україну. Міністр оборони Рустем Умєров раніше підтверджував, що партнери вже працюють над ідеєю миротворчої місії. 17 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий розмістити миротворчі війська в Україні. Того ж дня очільниця МЗС Швеції Марія Мальмер Стенергард заявила, що країна не виключає відправку військ в Україну у складі післявоєнної миротворчої місії.

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп заявив , що в Україні мають з'явитися "сили стримування" і його країна готова до них долучитися.