Рінкевичс розповів, за яких умов Латвія відправить миротворців в Україну
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що відкритий до обговорення миротворчої місії в Україні, проте існує дві умови, які потрібно виконати перед ухваленням рішення про можливе відправлення військ
Проте це пише LSM.
"Зараз ми готові обговорювати будь-яку пропозицію, але з умовами, перш ніж ухвалювати рішення", - зазначив Рінкевичс.
За його словами, перш за все треба зрозуміти, як буде зміцнена безпека й обороноздатність Латвії у разі відправки військ в Україну. По-друге, необхідно знати, якими будуть умови розміщення військ в Україні.
"Якщо не буде гарантій за статтею 5 (НАТО) або чогось еквівалентного, це поставить наших солдатів під загрозу. Навіть якщо хтось нападе на українських солдатів, ми повинні будемо прийти їм на допомогу, а ми не отримаємо достатньої підтримки - це дискусійні питання", - пояснив латвійський лідер.
Також він зазначив, що у нього є відчуття, "що ми зараз перебуваємо в якійсь теоретичній ситуації".
"Якщо ми взагалі вийдемо на дискусію про те, що мир укладено, тоді ці питання будуть актуальні… Ці дві умови, про які я говорив, є необхідними для того, щоб це питання взагалі було вирішене", - наголосив Рінкевичс.
Президент Латвії підкреслив: якщо мирна угода про завершення повномасштабної війни в Україні передбачатиме залучення міжнародних сил, рішення про участь латвійських миротворців буде приймати Рада національної безпеки й Кабінет міністрів країни. Остаточне слово в цьому рішенні буде за Сеймом.
Миротворчі війська в Україні: що відомо
Наприкінці січня Володимир Зеленський заявив, що для убезпечення України після зупинення бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис. миротворців. Пізніше президент уточнив, що серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США.
11 лютого NYT повідомила, що в Європі немає 200 тис. миротворців, яких можна було б відправити в Україну. Це майже втричі більше, ніж уся британська армія. У цей же день Зеленський сказав, що місія запрацює за умови розміщення 100-150 тис. європейських військ.
За інформацією AP, група європейських країн конфіденційно розробляє план відправки військ в Україну. Міністр оборони Рустем Умєров раніше підтверджував, що партнери вже працюють над ідеєю миротворчої місії.
17 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий розмістити миротворчі війська в Україні.
Того ж дня очільниця МЗС Швеції Марія Мальмер Стенергард заявила, що країна не виключає відправку військ в Україну у складі післявоєнної миротворчої місії.
Водночас радниця президента Литви Аста Скайсгіріте повідомив, що країна наразі не розглядає можливість розміщення миротворців в Україні, проте може відправити військових інструкторів.
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