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США обмежили видачу віз грузинським чиновникам через закон про "іноагентів"

24 травня, 2024 п'ятниця
07:20
Світ Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про нову політику обмеження видачі віз грузинським чиновникам, які ухвалювали законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу"

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Про це повідомляє "Голос Америки".

Зазначається, що обмеження стосуватимуться осіб, які ухвалювали законопроєкт про "іноагентів", членів їх сімей, а також тих, хто брав участь у насильстві до протестувальників.

Блінкен наголосив, що правляча партія "Грузинська мрія" розробила і ухвалила закон, який "придушуватиме реалізацію свободи об'єднань та висловлювання думок, стигматизуватиме організації, які служать громадянам Грузії, і перешкоджатимуть роботі незалежних ЗМІ".

"Оскільки громадяни Грузії висловили незгоду із законом, ми побачили явні ознаки кампанії із залякування та застосування насильства для придушення інакодумства", - заявив він.

Держсекретар США вважає, що закон і загалом репресивна тактика, що використовується для придушення протесту, підривають демократію Грузії та основні свободи, на які має право грузинський народ, і суперечать давно заявленій меті Грузії – відбитій у її конституції – євроатлантичного співробітництва та стратегічного партнерства зі США.

За словами Блінкена, будь-кому, хто підриває демократичні процеси чи інститути в Грузії – зокрема напередодні, під час та після виборів у жовтні 2024 року – буде відмовлено в одержанні американських віз та праві на поїздку до Штатів.

Крім того, Блінкен зазначив, що двостороння співпраця між США та Грузією може бути переглянута.

"Ми, як і раніше, сподіваємося, що влада Грузії перегляне законопроєкт і зробить кроки для просування вперед у реалізації демократичних і євроатлантичних устремлінь. Розглядаючи відносини між нашими двома країнами, ми братимемо до уваги дії Грузії при ухваленні власних рішень", - додав він.

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".  

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив законопроєкт у другому та остаточному читанні.

Проте 3 квітня 2024 року в парламенті Грузії знову ініціювали цей законопроєкт. Очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.

8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон. Наступного дня у Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону, який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.

1 травня парламент Грузії ухвалив законопроєкт про "іноагентів" у другому читанні. На вулицях Тбілісі знову почалися сутички між активістами та МВС. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала грузинів зробити вибір між Європою та Росією.

4 травня стало відомо, що у Тбілісі поновилися протести проти ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу", акції відбуваються у двох місцях у столиці Грузії. Ввечері 8 травня напали щонайменше на чотирьох активістів і представників опозиції. Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе припустив, що за нападами на протестувальників проти закону про "іноагентів" стоять самі активісти.

10 травня вісім країн Північної Європи та Балтії виступили зі спільною заявою, у якій попередили Грузію про те, що закон про "іноагентів" руйнує її європейське майбутнє.

Проте 14 травня парламент Грузії в третьому читанні ухвалив законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу". 18 травня президентка Грузії Зурабішвілі наклала вето на прийнятий парламентом законопроєкт.

У законопроєкті США, викликаному ухваленням скандального закону у Грузії про "іноагентів", може міститися пакет економічної та безпекової підтримки Тбілісі в разі його відмови від антизахідної риторики.

Венеційська комісія Ради Європи закликає владу Грузії скасувати закон про "іноагентів" у його нинішньому вигляді, оскільки він спричинить негативні наслідки для демократії.

Теги:
Грузія
політика
США
Ентоні Блінкен
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