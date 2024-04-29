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У Грузії на мітингу проти закону про "іноагентів" затримали ексміністра з євроінтеграції

29 квітня, 2024 понедiлок
09:06
Світ Алекс Петріашвілі

Під час багатотисячної акції в центрі Тбілісі проти законопроєкту про "іноагентів" затримали колишнього міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції Алексі Петріашвілі

Про це повідомляє News Georgia.

Зазначається, що експосадовцю інкримінують дрібне хуліганство і непокору поліції за кодексом адміністративних правопорушень Грузії.

За словами дружини Петріашвілі, телеведучої Еки Мішвеладзе, зараз політик перебуває у слідчому ізоляторі в столичному районі Дігомі.

"Це незаконне затримання, і взагалі все, що робили поліцейські, було незаконно", - заявила вона.

Петріашвілі обіймав посаду міністра у 2012-2014 роках. Партія "Вільні демократи", яку він представляв, на той час входила до правлячої коаліції разом із "Грузинською мрією".

Як зазначає видання, досі МВС Грузії не назвало загальної кількості затриманих на акції 28 квітня. Участь у мітингу перед парламентом брали тисячі людей. Вони вимагали відкликання законопроєкту, який західні партнери Грузії називають авторитарним та інспірованим Росією.

Ситуація загострилася після того, як демонстранти звернулися до поліції з проханням вивісити прапори Грузії та Євросоюзу на сцені, підготовленій до мітингу правлячої партії "Грузинська мрія". Конструкцію охороняли сотні поліцейських.

В результаті словесні перепалки переросли в сутички. Співробітники МВС використовували металеві огорожі, щоб відштовхнути демонстрантів, які наближалися до сцени. Поліція розпорошила в натовпі перцевий спрей.

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести.

У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".  

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив цей законопроєкт у другому та остаточному читанні.

Проте 3 квітня 2024 року у парламенті Грузії знову ініціювали законопроєкт про "іноземних агентів".

6 квітня повідомлялось, що після повторного ініціювання законопроєкту очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.

8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон, а президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що накладе вето, якщо його ухвалить парламент.

9 квітня у Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону, який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.

Вже 16 квітня грузинський парламент відклав розгляд закону через протести громадян. 

Проте вже 17 квітня парламент у першому читанні вдруге ухвалив скандальний закон про "іноагентів", учасники акції протесту зібрали людний мітинг і вимагають зустрічі з прем'єром.

19 квітня речник Держдепу США Метью Міллер закликав Грузію не ухвалювати законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує закон РФ про іноземних агентів.

26 квітня понад 150 громадських організацій та шість опозиційних партій Грузії анонсували нову масштабну акцію протесту проти закону про "іноагентів", яка відбудеться 28 квітня.

26 квітня двопартійна група Сенату США надіслала лист-попередження прем'єр-міністру Грузії Іраклію Кобахідзе, в якому попередила його, що якщо нововнесений законопроєкт про іноагентів стане законом, вони будуть змушені домагатися зміни політики США щодо Грузії.

Уже 28 квітня у Тбілісі відбулася акція проти законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу" під гаслом "Ні - російському закону! Так - Європі!".

Теги:
Кримінал
Грузія
акції протестів
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