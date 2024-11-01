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У Китаї заявили, що не бачать загрози у військовій співпраці РФ і КНДР

Дар'я Куркіна
1 листопада, 2024 п'ятниця
13:25
Світ Китай

У МЗС Китаю прокоментували поглиблення військової співпраці Росії з Північною Кореєю, зазначивши, що їхні двосторонні відносини є "виключно справою цих двох країн" і вони не вбачають в цьому загрози

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Про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь на брифінгу, передає Укрінформ.

"Росія та Північна Корея є двома незалежними і суверенними державами, тому розвиток їхніх двосторонніх відносин є виключно справою цих двох країн", - сказав він.

Водночас речник дипломатичного відомства Китаю зазначив, що Пекіну невідомі подробиці двосторонніх обмінів та співробітництва РФ і КНДР.

"Позиція Китаю щодо врегулювання "української кризи" (так у КНР називають війну РФ проти України, – ред.) залишається незмінною і полягає у відданості якнайшвидшій деескалації та політичному врегулюванню розбіжностей", - додав речник.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

13 жовтня повідомлялося, що Росія продовжує налагоджувати союзницькі стосунки з Північною Кореєю. Фактично йдеться про передачу північнокорейських військових до лав російських окупантів.

Також український партизанський рух "СРОК" ("Смерть російським окупантам і колаборантам") стверджував, що його представники встановили місце перебування військовослужбовців КНДР в окупованій частині Донеччини.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

У ГУР повідомляли, що 23 жовтня появу військових КНДР зафіксували на Курщині. 25 жовтня у розвідці Південної Кореї заявили, що КНДР планує скерувати до Росії другу партію своїх військовослужбовців, загальною чисельністю до 10 тис. людей.

28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії". 

Пентагон заявив, що КНДР відправила до РФ близько 10 тис. військових для війни проти України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

Речник Міноборони США Патрік Райдер заявив, що невелика кількість північнокорейських військовослужбовців уже перебуває в прикордонній з Україною Курській області РФ.

31 жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії трьох своїх генералів, серед них заступник глави генерального штабу КНДР, який також є очільником головного розвідувального бюро держави.

Того ж дня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що згідно з останніми даними, до 8 тис. військових із КНДР були перекинуті в Курську область РФ.

Теги:
Новини
Росія
Китай
КНДР
МЗС
військові
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