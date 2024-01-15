Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У столиці Фінляндії російськомовні вийшли на мітинг на підтримку закритих кордонів з РФ

У столиці Фінляндії російськомовні вийшли на мітинг на підтримку закритих кордонів з РФ

15 січня, 2024 понедiлок
07:51
Світ Фінляндія

У суботу, 13 січня, у столиці Фінляндії Гельсінкі група активістів, що складається з росіян і російськомовних жителів міста, провела акцію на підтримку закриття кордону з Росією

Про це пише Yle.

Зазначається, що акцію організувала група "Ні рашизму у Фінляндії". Організатори мітингу заявляють, що хочуть зробити видимою у фінському суспільстві ту російськомовну групу, яка підтримує дії уряду.

За словами організаторів, закриття кордонів необхідно, щоб Фінляндія залишалася безпечною для всіх.

"Я виступаю не лише проти Путіна, а й проти російської ідеології загалом. У мене є родичі в Росії, проте я повністю підтримую закриття кордонів. Мене обурило те, що організатори протестів ігнорують першопричину того, що відбувається, що лежить у діях Росії", - наголосив організатор мітингу Ілля Канатуш.

Учасники мітингу також додають, що Фінляндія дуже м'яко та цивілізовано вживає заходів щодо закриття кордону, що вигідно для Росії.

"Ми хочемо показати, що її дії, можливо, навіть надто м'які. У майбутньому, ймовірно, з боку РФ можливі ще грубіші провокації, і як фінський уряд, так і суспільство мають бути до цього готові", - зазначив один з активістів.

Ситуація на російсько-фінському кордоні

18 листопада 2023 року Фінляндія закрила чотири із восьми пунктів перетину кордону з Росією до 18 лютого 2024 року у відповідь на сплеск міграції. Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо звинуватив російську владу у сприянні нелегальним мігрантам потрапити в країну. 

22 листопада Фінляндія оголосила, що закриває усі пункти перетину на кордоні з Росією, окрім найпівнічнішого - Райя-Йосепі.

Орпо заявив, що керівництво країни не має наміру вести перемовини з Росією щодо ситуації на східному кордоні, доки не закінчиться війна РФ в Україні. Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо також наголосив: якщо потік біженців з Росії буде продовжуватись, то країна вживатиме додаткові заходи для припинення цього процесу.

28 листопада уряд Фінляндії заявив, що протягом наступних двох тижнів закриє весь свій кордон з Росією, щоб зупинити потік шукачів притулку.

2 грудня Фінляндія та країни оборонного співробітництва JEF посилили спостереження за Балтійським морем за допомогою 20 військових кораблів. У РФ заявили, що цим країна намагається домогтися прямої війни з Росією. Очільник міноборони Фінляндії відреагував.

8 грудня прикордонна служба Євросоюзу доправила 55 працівників для спостереження за кордоном Фінляндії з Росією.

Згодом, 12 грудня, прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо оголосив про відкриття 14 грудня двох прикордонних пунктів на східному кордоні: МАПП Вааліма і МАПП Ніірала. Інші прикордонні пункти на сході залишаються закритими. 

14 грудня уряд Фінляндії вирішив знову закрити пункти пропуску на кордоні з Росією: їх відкрили раніше цього ж дня.

Пізніше у Фінляндії підтвердили, що і надалі збираються залишали пункти пропуску на кордоні з Росією закритими, зокрема прем'єр Орпо заявив, що безпека кордонів країни буде забезпечена за будь-яких обставин, тому готовий вжити додаткових до закриття кордону з РФ заходів.

Росія
Фінляндія
акції протестів
Читайте також:
фізична активність
13 січня, 2024 субота
Учені з університету Массачусетса назвали оптимальну кількість щоденних кроків для довголіття
Морські котики США
13 січня, 2024 субота
"США змушені будуть воювати з Росією": Піонтковський назвав причину
Жигулівське
13 січня, 2024 субота
Уманський пивзавод перейменував пиво "Жигулівське": яка причина та нова назва
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.06
    Купівля 38.06
    Продаж 38.83
  • EUR
    Купівля 41.79
    Продаж 42.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
15 січня
08:34
втрати окупантів
У Луганській ОВА розповіли, як росіяни намагаються приховати втрати на війні перед президентськими виборами
08:33
штучний інтелект
Майже 40% робочих місць на глобальному ринку праці може замінити штучний інтелект, - МВФ
08:13
Оновлено
Літак а-50 (РФ)
Україна уразила два російські літаки над Азовським морем, - нардеп Мисягін
08:08
OPINION
Віктор Андрусів
Чого чекати Росії у 2024 році
07:57
Оновлено
На фото втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 14 танків, 24 артсистеми і 980 військових армії РФ, - Генштаб
07:56
ФСБ
ФСБ заявила, що "Свідки Єгови" фінансували українську армію
07:38
окупанти крим
Росіяни збільшили кількість військ на Бахмутському напрямку до 80 тис., - ISW
07:32
Ракета ARRW під крилом літака
Австралія планує утилізувати списані вертольоти Taipan, замість того, аби відправити їх в Україну
06:49
Ван Ї
Китай закликав зібрати мирну конференцію, щоб завершити війну в Газі
06:42
Оновлено
обстріл, ППО
У Росії заявили про збиття трьох ракет над Курською областю
06:36
Російські військові
У Росії заявили, що розпочнуть новий наступ, коли на сході та півдні України замерзне ґрунт, - ISW
06:24
Олаф Шольц
З Шольцем та Бербок: у Німеччині протестували проти правих радикалів
05:50
Бундесвер
Німеччина підготувала навчальний сценарій, в якому ЗСУ програють війну, - Bild
05:18
Армія, Велика Британія
Британія відправить 20 тис. військових на навчання НАТО
00:14
Кім Чен Ин та Сергій Лавров (праворуч)
Глава МЗС Північної Кореї планує відвідати Росію
2024, неділя
14 січня
23:37
Володимир Путін
Путін вперше офіційно згадав "Новоросію"
23:08
Партизани виявили місце базування окупантів поблизу аеродромів "Бельбек" і "Кача" у Криму
22:42
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
У Повітряних силах закликали місцеві громади купувати засоби РЕБ для захисту від обстрілів
22:19
Рустем Умєров
Умєров запропонував створити міжнародну групу з виведення російських військ з України
22:09
Дональд Трамп
Трамп вирвався у лідери у рейтингу напередодні праймеріз у США, - опитування
22:05
Ексклюзив
російські танки, окупанти, оркі
Атака на Сумську, Чернігівську і Київську області: майор запасу НГУ Гетьман про ймовірні плани РФ
21:50
Андрій Єрмак
Україні не потрібні заморожені конфлікти, нам треба справедливий мир, - Єрмак
21:22
Хусити заявили про нові удари США та Британії по Ємену
21:10
Володимир Зеленський в Офісі президента (31 грудня 2023 року)
Дронів буде більше: Зеленський анонсував нові пакети допомоги для України
20:56
Борис Надєждін
Єдиний антивоєнний претендент у президенти РФ Надєждін не встигає зібрати необхідні підписи
20:55
Дмитро Лубінець
Лубінець розповів, скільки депортованих людей повернули з території РФ до України
20:52
Бєлгород. Укриття
У Бєлгороді встановлюють наземні бетонні мініукриття
20:50
Ексклюзив
Габріель Атталь
Наближений до Макрона, красномовний, перший гей в уряді Франції: політична оглядачка Мельничук про нового французького прем'єра Ґабріеля Атталя
20:38
Акція "There is no silence in Ukraine" у Кракові
У Кракові відбулася акція "There is no silence in Ukraine" у зв'язку з масованими атаками РФ по Україні
20:33
ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулося 86 бойових зіткнень, Сили оборони відбили 74 штурми росіян, - Генштаб
20:31
опалення, тепло
Нові комунальні катастрофи в РФ: без опалення сидять жителі багатоповерхівок Новомосковська на Тульщині та Яхроми в Підмосков'ї
20:19
Оновлено
Вулкан вивергає лаву та дим під час виверження на півострові Рейк’янес, Ісландія, 14 січня 2024 р.
Виверження вулкана в Ісландії: лава дійшла до перших будинків
20:17
Огляд
Пожежа у РФ
Масштабна пожежа в Санкт-Петербурзі, аварія на Забайкальській залізниці та бавовна на ТОТ: де у росіян вибухало та палало цього тижня
20:10
Центр національного спротиву
"Атеш" пропонує грошову винагороду будівельникам із Криму, які розповідатимуть про спорудження фортифікацій
20:04
OPINION
Андрій Бондар
Росія: безнадія і численні приклади засвоєної безпорадності
19:40
Інтерв’ю
пункт пропуску Шегині_блокада кордону
Ми можемо досягти синергії, але потрібно охолодити емоції, - польський депутат про блокаду кордону та шлях України в ЄС
19:17
ЗСУ, Руки, які тримають Україну
Захід не дає Україні необхідне для перемоги над Путіним, - американський генерал Брідлав
19:04
Ігнаціо Кассіс
Китай слід залучити до припинення війни між Україною та Росією, - міністр закордонних справ Швейцарії
19:00
Огляд
кіно, люди дивляться фільм
П'ятірка українських фільмів різних жанрів, які варто подивитись
19:00
Інтерв’ю
Український культурний фонд
Вибори до Наглядової ради УКФ: чи продовжиться ручне управління ключової інституції культури в Україні?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV