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Ми діятимемо в рамках закону, але ми готові переглянути законодавство: прем’єр Фінляндії про ситуацію на кордоні з РФ

13 січня, 2024 субота
14:54
Світ Прем'єр Фінляндії Петтері Орпо

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що безпека кордонів країни буде забезпечена за будь-яких обставин, тому готовий вжити додаткових до закриття кордону з РФ заходів

Про це повідомляє Yle.

На засіданні Ради партійних делегатів Коаліційної партії у Гельсінкі Орпо говорив про ситуацію на східному кордоні, зокрема цього тижня його незаконно перетнули близько 20 осіб.

Він наголосив, що ситуація загострилася.

"Наразі кордон закрито, але вплив у вигляді незаконних перетинів триває. Уряд гарантуватиме безпеку кордону за будь-яких обставин", - запевнив Орпо.

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Події на фінсько-російському кордоні можуть бути лише початком

За його словами, уряд готовий до того, що РФ продовжить спроби впливати на ситуацію, тому за необхідності Фінляндія вживатиме  додаткових заходів задля безпеки.

"Ми будемо використовувати всі засоби, які існують у рамках закону, але ми також готові переглянути законодавство, що склалося", - наголосив прем'єр, додавши, що наразі ситуація з безпекою на кордоні хороша.

За його словами, на кордоні є фізичний контроль, у критичних точках збудовано паркан, а навесні буде встановлено ще більше огорож.

КПП на кордоні з Росією залишаються закритими до 11 лютого.

Ситуація на російсько-фінському кордоні

18 листопада Фінляндія закрила чотири із восьми пунктів перетину кордону з Росією до 18 лютого 2024 року у відповідь на сплеск міграції. Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо звинуватив російську владу у сприянні нелегальним мігрантам потрапити в країну. 

22 листопада Фінляндія оголосила, що закриває усі пункти перетину на кордоні з Росією, окрім найпівнічнішого - Райя-Йосепі.

Орпо заявив, що керівництво країни не має наміру вести перемовини з Росією щодо ситуації на східному кордоні, доки не закінчиться війна РФ в Україні. Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо також наголосив: якщо потік біженців з Росії буде продовжуватись, то країна вживатиме додаткові заходи для припинення цього процесу.

28 листопада уряд Фінляндії заявив, що протягом наступних двох тижнів закриє весь свій кордон з Росією, щоб зупинити потік шукачів притулку.

2 грудня Фінляндія та країни оборонного співробітництва JEF посилили спостереження за Балтійським морем за допомогою 20 військових кораблів. У РФ заявили, що цим країна намагається домогтися прямої війни з Росією. Очільник міноборони Фінляндії відреагував.

8 грудня прикордонна служба Євросоюзу доправила 55 працівників для спостереження за кордоном Фінляндії з Росією.

Згодом, 12 грудня, прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо оголосив про відкриття 14 грудня двох прикордонних пунктів на східному кордоні: МАПП Вааліма і МАПП Ніірала. Інші прикордонні пункти на сході залишаються закритими. 

14 грудня уряд Фінляндії вирішив знову закрити пункти пропуску на кордоні з Росією: їх відкрили раніше цього ж дня.

У Фінляндії підтвердили, що і надалі збираються залишали пункти пропуску на кордоні з Росією закритими.

Суспільство
Росія
Фінляндія
мігранти
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