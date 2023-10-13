Трамп назвав міністра оборони Ізраїлю дурнем, а Хезболлу "дуже розумною", Білий дім і впливові республіканці відреагували

Про це повідомляє ABC News.

"Дві ночі тому я читав про всіх співробітників служби безпеки Байдена, які сказали: "Гей, я сподіваюся, що Хезболла не атакує з півночі, тому що це найбільш вразливе місце". Я сказав: "Зачекайте хвилинку. Ви знаєте, Хезболла дуже розумна". Вони всі дуже розумні", — сказав Трамп під час передвиборчої промови у Флориді.

Експрезидент США також розкритикував міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта, назвавши його "дурнем".

"У них є міністр національної оборони, якщо ви послухаєте цього дурня, ви б атакували з півночі, тому що він сказав, що це їхнє слабке місце", - сказав Трамп.

Офіс Галланта відповів, що Трамп робить "надумані припущення".

Прессекретар президента США Джо Байдена Ендрю Бейтс заявив, що слова Трампа про Хезболлу, яку підтримує Іран, були "небезпечними та безглуздими".

Коментарі Трампа також викликали критику з боку його однопартійця ексвіцепрезидента Майка Пенса, який наразі змагається з Трампом за висунення в президенти від Республіканської партії в 2024 році.

"Хезболла не розумна. Вони злі", — сказав колишній Пенс під час виступу на радіо в Нью-Гемпширі.

Інший кандидат у президенти від Республіканської партії, губернатор штату Флорида Рон Десантіс, також розкритикував Трампа.

"Абсурдно, якщо будь-хто, а тим більше той, хто балотується в президенти, вирішить атакувати нашого друга і союзника Ізраїль, а тим більше хвалити терористів "Хезболли" як "дуже розумних". Як президент, я буду підтримувати Ізраїль і ставитись до терористів як до покидьків, якими вони є", - сказав Десантіс.

Частину передвиборчої промови Трамп присвятив звинуваченням на адресу адміністрації Байдена в конфлікті Ізраїлю та ХАМАС і наголосив, що прагнутиме знищити ХАМАС "назавжди".

Зокрема Трамп розкритикував вивільнення $6 млрд доходу від іранської нафти за кілька тижнів до нападу ХАМАС на Ізраїль. Ці гроші були частиною угоди про звільнення п'ятьох американських ув'язнених, яких утримували в Ірані. Трамп закликав Байдена заморозити іранські доходи й назвав його "тупою людиною".

Адміністрація Байдена відповіла на критику щодо початкового вивільнення грошей, заявивши, що вони перебувають під ретельним моніторингом, ще не були виплачені та можуть бути використані лише для гуманітарних цілей.

Війна в Ізраїлі

Уранці в суботу, 7 жовтня, палестинські збройні формування ХАМАС та Ісламський джихад одразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40-алеф, офіційно оголосивши про стан війни. Востаннє цей пункт застосовували під час Війни Судного дня в 1973 році.

Вранці 8 жовтня ліванська "Хезболла" оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАГАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Низка країн світу засудила терористичний напад бойовиків ХАМАСу та висловила підтримку Ізраїлю в захисті від агресії. Серед них - США, Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Україна, Франція, Угорщина, Нідерланди, Хорватія, Чехія, Швеція, Угорщина, Норвегія, Кіпр, Індія, Боснія і Герцоговина, Аргентина, Австралія, а також Європейський Союз. Загалом 82 країни засудили вторгнення ХАМАСу та Ісламського джихаду на територію Ізраїлю.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із Сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив у розмові з Джо Байденом, що Ізраїль "буде змушений" розпочати наземну операцію в секторі Гази.

Бойовики ХАМАСу пообіцяли вбивати цивільних заручників та транслювати страти за удари по сектору Гази без попереджень про цілі.

Представник ХАМАСу заявив про "досягнення цілей" нападу і готовність до перемовин з Ізраїлем про перемир'я.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії 9 жовтня оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу. При цьому в США запевнили, що нададуть необхідну військову допомогу Ізраїлю.

Іранський аятола Алі Хаменеї заявив, що операцію з атаки на Ізраїль бойовики ХАМАС здійснили самотужки й без будь-якої допомоги. Водночас він висловив повну підтримку діям ХАМАС.

Армія Ізраїлю повідомила про ліквідацію "міністра фінансів" ХАМАС Джавада Абу Шамали. Крім того, ЗМІ повідомили про знищення члена політбюро ХАМАС Закарія Абу Муаммара.

У ніч на 11 жовтня авіаносець ЗС США "Джеральд Форд" прибув до східних берегів Середземномор'я.

Першим серед іноземних державних діячів після нападу ХАМАС на Ізраїль до Тель-Авіву особисто прибув голова МЗС Чехії Ян Ліпавський, щоб евакуювати літаком 34 громадян своєї країни.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив про необхідність гуманітарного коридору до сектора Гази та звільнення всіх заручників, яких утримує ХАМАС.

12 жовтня держсекретар США Ентоні Блінкен прибув у Тель-Авів та зустрівся з ізраїльськими прем'єром Беньяміном Нетаньягу.

Вночі 13 жовтня ЦАХАЛ попередив ООН, що все палестинське населення на півночі Гази має евакуюватися до південної частини протягом 24 годин.

Станом на 13 жовтня кількість загиблих у Газі перевищила 1500 людей.