"Це буде несподіванка для ворога": генерал-лейтенант Романенко про появу F-16 в небі України
Засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006–2010 рр.) генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що про постачання Україні F-16 ми дізнаємось уже після успішної роботи цих винищувачів по окупантах
Таку думку він висловив Еспресо.
"Офіційний інформаційний представник ПС ЗСУ Юрій Ігнат сказав про те, що не буде анонсовано передачу винищувачів F-16. Інформаційна стратегія вже вироблена, й у цьому є свій сенс. Взагалі історія з винищувачами F-16 повинна стати несподіванкою для ворога. Росіяни перші мають відчути появу F-16 в українському небі. Адже застосування такої зброї призведе до серйозних втрат окупаційних військ", - пояснив Романенко.
За словами Романенка, про F-16 в українському небі ми дізнаємося безпосередньо за результатами їх роботи по окупантах.
"Тому думаю, що про F-16 в небі України ми дізнаємось уже безпосередньо після їхньої роботи по окупантах. Вже тоді можна буде говорити про кількість цих винищувачів та про їхнє оснащення. Тож зараз інформацію про передачу F-16 потрібно сприймати, як практичні кроки", - додав він.
Винищувачі F-16 для України: що відомо
21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ.
У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, літатимуть у небі України до кінця березня 2024 року.
У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.
15 вересня Бельгія долучилася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо у міноборони Бельгії заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року. У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16.
11 жовтня міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року.
12 жовтня стало відомо, що Нідерланди відправлять F-16 до Румунії, де українські пілоти почнуть тренування вже за кілька тижнів.
26 жовтня українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 на авіабазі в штаті Аризона у США.
1 листопада у Пентагоні заявили, що навчання в Аризоні може тривати від 5 до 9 місяців.
П'ять нідерландських винищувачів F-16 7 листопада прибули до Румунії, де незабаром відкриється навчальний центр для підготовки українських і румунських пілотів.
Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з бельгійською колегою Людивін Дедондер: вони обговорили передачу Україні винищувачів F-16 та підготовку пілотів.
Президент України Володимир Зеленський 22 грудня повідомив, що Нідерланди розпочали підготовку до передачі Україні винищувачів F-16.
23 грудня стало відомо, що Україна, за твердженням міноборони Естонії, найімовірніше, отримає першу партію винищувачів F-16 до кінця 2023 року
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