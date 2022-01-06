У Алмати протестувальники здійснили погром п'яти телеканалів
Протестувальники в Алмати напали на офіси п'яти телеканалів. Вони пошкодили апаратуру та вкрали відеокамери
Про це повідомляє держтелеканал "Хабар 24", передає Sputnik Азербайджан.
За даними телеканалу, нападу зазнали будівлі каналів "МИР", "Казахстан", "Хабар", "Евразия" та "КТК".
"Під час нападу постраждав один співробітник телеканалу "Казахстан", він зазнав легких травм - зазначається в повідомленні.
За інформацією видання, нападники пошкодили техніку та вкрали відеокамери. На місці працюють пожежники.
- Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.
- 4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.
- На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.
- Найбільший інтернет-провайдер Казахстану "Казахтелеком" вимкнув інтернет у всій країні. Також в Алмати не працює мобільний зв'язок.
- Президент Касим-Жомарт Токаєв очолив Раду Безпеки та заявив, що планує жорстко реагувати на протести в країні.
- Адміністрація столиці Казахстану Нур-Султану оточена поліцією, в Алмати озброєні протестувальники громлять резиденцію президента, а аеропорт в Актау зупинив роботу на тлі протестів.
- Повідомляється про першу жертву серед учасників протестів, а США закрило консульство в країні.
- 5 січня на всій території Казахстану ввели режим надзвичайного стану.
- Президент Казахстану розпорядився створити слідчу групу для покарання учасників протестів.
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