У Алмати протестувальники здійснили погром п'яти телеканалів

Про це повідомляє держтелеканал "Хабар 24", передає Sputnik Азербайджан.



За даними телеканалу, нападу зазнали будівлі каналів "МИР", "Казахстан", "Хабар", "Евразия" та "КТК".



"Під час нападу постраждав один співробітник телеканалу "Казахстан", він зазнав легких травм - зазначається в повідомленні.



За інформацією видання, нападники пошкодили техніку та вкрали відеокамери. На місці працюють пожежники.





"Хабар 24" передає, що число загиблих поліцейських зросло до 13, двох з них знайшли з відсіченими головами. Всього постраждали 353 співробітники правоохоронних органів.

"Хабар 24" передає, що число загиблих поліцейських зросло до 13, двох з них знайшли з відсіченими головами. Всього постраждали 353 співробітники правоохоронних органів.