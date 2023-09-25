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У Держприкордонслужбі назвали кількість вагнерівців у Білорусі

25 вересня, 2023 понедiлок
13:04
Війна з Росією табір ПВК Вагнера

Станом на 25 вересня на території Білорусі перебувають менше тисячі найманців приватної військової компанії Вагнера

Про це інформує речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою, ми не фіксуємо спроб не тільки вторгнення, але й спроб дестабілізувати ситуацію. Наші підрозділи розвідки, звісно, стежать за ситуацією загалом на території Білорусі та щодо кількості російських військ", - сказав прикордонник.

Демченко зауважив, що Росія вивела свої підрозділи з Білорусі, зокрема у рамках ротації. Щодо вагнерівців поблизу українського кордону, він розповів: "Коли вони почали туди прибувати, їхня кількість коливалася в районі 6 тисяч осіб, потім вони звідти почали зникати й на цей час, за нашими даними, їх там не більше тисячі".

Речник наголосив, що там залишилися переважно інструктори, які залучаються до підготовки армії Білорусі.

"Значної загрози вони не становлять", - додав прикордонник.

Що відомо про долю вагнерівців

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

31 липня стало відомо, що ПВК Вагнера призупинила "на невизначений термін" роботу своїх регіональних центрів із набору найманців. Також за наказом фінансиста Євгена Пригожина вони мають до 5 серпня прибути до таборів у Республіці Білорусь. 

3 серпня найманці ПВК Вагнера розташувалися у Білорусі біля кордону з Литвою, в місті Гродно. Президент країни Гітанас Науседа занепокоєний безпековою ситуацією.

Пізніше, 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів був й сам фінансист ПВК Вагнера.

Інститут вивчення війни завив, що президент РФ Володимир Путін, імовірно, віддав наказ про вбивство Пригожина для того, щоб відновити своє домінування та помститися за приниження.

Після цього, 25 серпня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що найманці ПВК Вагнера й надалі базуватимуться на території країни, попри ймовірну загибель Пригожина.

29 серпня стало відомо, що міністерство внутрішніх справ Білорусі вже місяць видає вагнерівцям паспорти зі зміненими прізвищами, що може бути пов'язано з підготовкою диверсійної діяльності, в тому числі терактів. 

У селі Цель поблизу Осипович триває розформування табору ПВК Вагнера, це показує супутниковий знімок. З 23 серпня до 14 вересня прибрали приблизно 60 великих військових наметів.

Станом на 18 вересня відомо, що на території Білорусі залишилося менш ніж 1000 найманців ПВК Вагнера.  

Згодом у Центрі нацспротиву повідомили, що ворог створює в Африці ПВК для найманців, зокрема і вагнерівців. Водночас структура формується на базі бригади, яку вивозять з України, де вона брала участь у бойових діях.

24 вересня аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що розрізнені контингенти ПВК Вагнера, ймовірно, повертаються до ведення бойових дій у лавах окупаційної армії РФ в Україні. Натомість найманці не зможуть допомогти росіянам відчутно переламати ситуацію на фронті на їхню користь.

Новини
Білорусь
російська армія
Вагнергейт
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