У Лаврі тепер моляться за перемогу України, а не за "русскій мір", - Порошенко

Про це поінформувала пресслужба Європейської Солідарності.

У Вербну неділю в Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври тисячі вірян ПЦУ молилися за Україну, а літургію очолив Предстоятель ПЦУ Митрополит Епіфаній.

У молитві взяли участь часть Петро Порошенко з дружиною Мариною, депутати з "Євросолідарності", воїни та волонтери.

"Щойно завершилася служба на Вербну неділю, на Вхід Господній у Єрусалим. І дуже важливо, що це відбулося в Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври. Ви б бачили, як горять очі у всіх вірних Православної Церкви України. Про що вони моляться? Вони точно моляться за нашу Перемогу. І вони не мають жодного сумніву, що Господь почує наші молитви. Але вони моляться і за перемогу на духовному фронті. Щоб звідси "рука Москви" пішла. Щоб тут, у Києво-Печерській Лаврі не було "русского міра", – сказав Порошенко журналістам після служби.