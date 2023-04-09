У Лаврі тепер моляться за перемогу України, а не за "русскій мір", - Порошенко
У Трапезному храмі Києво-Печерської лаври завершилася служба на Вербну неділю: її очолив Предстоятель ПЦУ Митрополит Епіфаній, а також відвідав Петро Порошенко
Про це поінформувала пресслужба Європейської Солідарності.
У Вербну неділю в Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври тисячі вірян ПЦУ молилися за Україну, а літургію очолив Предстоятель ПЦУ Митрополит Епіфаній.
У молитві взяли участь часть Петро Порошенко з дружиною Мариною, депутати з "Євросолідарності", воїни та волонтери.
"Щойно завершилася служба на Вербну неділю, на Вхід Господній у Єрусалим. І дуже важливо, що це відбулося в Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври. Ви б бачили, як горять очі у всіх вірних Православної Церкви України. Про що вони моляться? Вони точно моляться за нашу Перемогу. І вони не мають жодного сумніву, що Господь почує наші молитви. Але вони моляться і за перемогу на духовному фронті. Щоб звідси "рука Москви" пішла. Щоб тут, у Києво-Печерській Лаврі не було "русского міра", – сказав Порошенко журналістам після служби.
- 29 березня закінчився термін договору з УПЦ (МП) про користування територією Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". УПЦ (МП) мала залишити Лавру. Проте її представники подали позов до суду через розірвання договору про оренду заповідника.
- У Мінкульті заявили, що поки Господарський суд не ухвалить рішення про забезпечення клопотання УПЦ (МП), її представники не мають правових підстав перебувати на території Лаври. Раніше в Мінкульті пояснювали, що УПЦ (МП) має виселитись з Лаври навіть попри судовий позов.
- 30 березня комісії Мінкульту, яка мала перевірити дві будівлі Лаври, перешкодили віряни: представники УПЦ (МП) не залишили заповідник, а митрополита Павла викликали до СБУ. Крім того, УПЦ (МП) провела в Києво-Печерській лаврі службу, хоча мала звільнити будівлі 29 березня.
- Того ж дня митрополит московської церкви Павло Лебідь намагався вибити мікрофон у кореспондентки Еспресо. Поліція відкрила провадження за фактом перешкоджання діяльності журналістів біля Лаври.
- Відтак суд відхилив позов УПЦ (МП) щодо розірвання договору оренди Києво-Печерської лаври. А уряд скасував розпорядження Віктора Януковича від 2013 року про передачу об’єктів Лаври УПЦ (МП).
- 31 березня парафіяни та представники УПЦ (МП) вдруге не пустили до Києво-Печерської лаври комісію Мінкульту. Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" звернувся до суду.
- 2 квітня попри заборону предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій провів службу в Лаврі.
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