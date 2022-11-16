У Міноборони нагадали НАТО про прохання закрити небо над Україною

Про це він написав у твіттері.

"Польща. Це не самоздійснююче пророцтво. Це реальність, про яку ми попереджали. Ми просили закрити небо, бо небо не має кордонів", - написав Резніков.

За його словами, російські некеровані ракети небезпечні не лише для України, але й несуть загрозу і країнам-сусідам, членам Європейського союзу та НАТО.

"Рукавички зняті. Час перемагати", - додав міністр.

У червні колишній керівник Бюро національної безпеки Польщі Станіслав Козєй заявив, що якщо Росія продовжить обстріли прикордонних з Польщею територій, то Варшава може взяти на себе ППО над Заходом України.

А польський політолог та журналіст Марек Сієрант вважав, що країни-члени НАТО повинні допомогти Польщі закрити небо над Заходом України.

11 жовтня Столтенберг повідомив, що Німеччина та США нададуть сучасні системи ППО для України. Генсекретар НАТО наголосив, що розуміє потребу України у більшій кількості снарядів більшої дальності.

Пізніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в Україну прибули чотири додаткові артилерійські ракетні системи HIMARS, надані США.

15 листопада РФ завдала масованого ракетного удару по низці областей. Вибухи прогриміли в Києві, Львові, Рівному, Харкові, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною. Загалом українська ППО збила 73 ракети із понад 90 випущених, а також усі 10 дронів-камікадзе.

Ввечері 15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет.

А президент Польщі Анджей Дуда обговорив удар РФ із генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і президентами США та України Джо Байденом і Володимиром Зеленським.

Згодом МЗС Польщі офіційно заявило про удар ракетою виробництва РФ і викликало російського посла. Своєю чергою президент Польщі Анджей Дуда підтвердив, що ракета, яка впала на польську територію - російського виробництва, проте влада поки немає точної інформації, хто саме її запустив.

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