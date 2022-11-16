У Міноборони нагадали НАТО про прохання закрити небо над Україною
Міністр оборони України Олексій Резніков нагадав, як Україна неодноразово зверталася до НАТО з проханням закрити небо над країною на тлі повномасштабної війни, розпочатої РФ, адже під удари можуть потрапити й сусідні держави
Про це він написав у твіттері.
"Польща. Це не самоздійснююче пророцтво. Це реальність, про яку ми попереджали. Ми просили закрити небо, бо небо не має кордонів", - написав Резніков.
За його словами, російські некеровані ракети небезпечні не лише для України, але й несуть загрозу і країнам-сусідам, членам Європейського союзу та НАТО.
"Рукавички зняті. Час перемагати", - додав міністр.
- У червні колишній керівник Бюро національної безпеки Польщі Станіслав Козєй заявив, що якщо Росія продовжить обстріли прикордонних з Польщею територій, то Варшава може взяти на себе ППО над Заходом України.
- А польський політолог та журналіст Марек Сієрант вважав, що країни-члени НАТО повинні допомогти Польщі закрити небо над Заходом України.
- 11 жовтня Столтенберг повідомив, що Німеччина та США нададуть сучасні системи ППО для України. Генсекретар НАТО наголосив, що розуміє потребу України у більшій кількості снарядів більшої дальності.
- Пізніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в Україну прибули чотири додаткові артилерійські ракетні системи HIMARS, надані США.
- 15 листопада РФ завдала масованого ракетного удару по низці областей. Вибухи прогриміли в Києві, Львові, Рівному, Харкові, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною. Загалом українська ППО збила 73 ракети із понад 90 випущених, а також усі 10 дронів-камікадзе.
- Ввечері 15 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив про скликання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Водночас у польських ЗМІ з'явилися повідомлення про вибухи біля кордону з Україною та загибель двох людей, імовірно, через падіння російських ракет.
- А президент Польщі Анджей Дуда обговорив удар РФ із генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і президентами США та України Джо Байденом і Володимиром Зеленським.
- Згодом МЗС Польщі офіційно заявило про удар ракетою виробництва РФ і викликало російського посла. Своєю чергою президент Польщі Анджей Дуда підтвердив, що ракета, яка впала на польську територію - російського виробництва, проте влада поки немає точної інформації, хто саме її запустив.
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