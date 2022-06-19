Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"На мою думку, інші країни-члени НАТО повинні бути більш солідарні з прикриттям неба над Україною. Принаймні, хоча б частково, над Заходом України. Зараз про це йде мова в Польщі, Литві, Латвії та Естонії. Можливо наші західні партнери почують нас і допоможуть закрити небо над Заходом України, оскільки Польщі самостійно не зможе цього зробити. У Польщі немає технічних можливостей для цього",- пояснив Сієрант.

Сієрант наголосив, що до цієї проблеми потрібно підходити комплексно, оскільки Україні також потрібно вивозити свої товари та зерно.

"Закрити небо над частиною України не можна за один день. До цієї проблеми слід підходити комплексно. Україні потрібен безпечний шлях для вивозу продуктів та зерна. Зараз вже є перші заяви американців про розв'язання проблеми вивозу зерна. Потрібно очікувати, що буде далі.Однак, маємо надію, що ця проблема буде вирішена", - додав Сієрант.

Колишній керівник Бюро національної безпеки Польщі Станіслав Козєй заявив, що якщо Росія продовжить обстріли прикордонних з Польщею територій, то Варшава може взяти на себе ППО над Західною Україною

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