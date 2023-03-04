Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал У Москві рецидивіст задушив творця вакцини "Спутник V", якого нагороджував Путін

У Москві рецидивіст задушив творця вакцини "Спутник V", якого нагороджував Путін

4 березня, 2023 субота
01:45
Кримінал Спутник V

У Москві вбили одного з розробників російської вакцини від коронавірусу COVID-19 "Спутник V" Андрія Ботікова

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на свої джерела.

Офіційно ім'я вбитого не називається, але одне з джерел заявило прямо, що загиблим в результаті побутової сварки виявився один із творців вакцини "Спутник V" Андрій Ботіков, 1974 року народження

Факт вбивства підтверджено, однак особи жертви не розкривають. За словами старшого помічника керівника московського главку СК РФ Юлії Іванової, 2 березня 29-річний чоловік посварився з господарем квартири на вулиці Рогова, а потім задушив його ременем.

Іванова також заявила, що під час допиту затриманий визнав свою провину. Виявилося, що раніше його вже притягали до кримінальної відповідальності за тяжкий злочин, але за який саме – не уточнюється. Тепер йому загрожує 15 років ув'язнення.

У Національному дослідному центрі епідеміології та мікробіології ім. Гамалеї розповіли, що Андрій Ботіков працював найстаршим науковим співробітником. Президент РФ Володимир Путін вручав йому нагороду за розробку вакцини "Спутник V".

  • Нагадаємо, упродовж року в Росії за різних обставин пішли з життя чимало відомих, впливових і багатих осіб. У квітні 2022-го в московській квартирі знайшли тіла Владислава Аваєва, колишнього віцепрезидента Газпромбанку, а також його дружини та дочки. Трохи пізніше аналогічним чином в Іспанії виявили мертвими колишнього топменеджера "Новатека" Сергія Протосеню, його дружину та дочку. У липні знайшли мертвим Юрія Воронова - топменеджера, пов'язаного з Газпромом. 
  • У середині вересня загинув директор авіаційного напрямку Корпорації розвитку Далекого Сходу та Арктики (КРДС) Іван Печорін
  • У кінці грудня у РФ раптово помер гендиректор "Адмиралтейських верфей" Олександр Бузаков.  (ця компанія виробляла підводні човни-носії для "калібрів"). Також – колишній головнокомандувач сухопутних військ РФ генерал армії Олексій Маслов.
  • 27 грудня стало відомо про смерть в Індії депутата законодавчих зборів Володимирської області члена пропутінської "Єдиної Росії" Павла Антова, який влітку критикував "спецоперацію". Також з ним помер його друг.
  • 9 січня у Росії помер розробник ракет "Калібр" Павло Камнєв.
  • 9 лютого 2023 року стало відомо, що внаслідок ДТП загинув співзасновник ритейлера Sela Борис Остроброд - його машина впала в озеро в Латвії, де він жив останні роки.
  • Тіло ексзаступника начальника головного управління МВС РФ із боротьби з екстремізмом Володимира Макарова виявили 13 лютого в підмосковному селі Голіково.
  • 15 лютого знайшли мертвою топчиновницю міністерства оборони Росії Марину Янкіну. Російські журналісти повідомили, що тіло 58-річної жінки виявили під вікнами багатоповерхівки.
  • 23 лютого під Москвою знайшли мертвим В’ячеслав Ровнейко, російського олігарха з оточення Єльцина та Наришкіна.
  • 27 лютого у Москві помер 71-річний кремлівський політтехнолог Гліб Павловський, який 2004 року активно втручався в українську внутрішню політику та президентські вибори на користь Януковича.
  • 28 лютого стало відомо, що у Москві в клініці "за дивних обставин" на 55-му році життя помер ексрадник Кадирова, колишній банкір Петро Чувілін, засуджений за шахрайство в особливо великих розмірах.
Здоров'я
Росія
Коронавірус
Читайте також:
Зеленський і Путін
2 березня, 2023 четвер
Путін зрозумів, що воєнної перемоги не отримає, - дипломат Огризко
Орест Сохар
3 березня, 2023 п'ятниця
Шольц мусить перестати "валяти Шольца"
Танк Е-80 та БМПТ "Термінатор" (позаду)
3 березня, 2023 п'ятниця
Під Кремінною ворог крім танків, артилерії та авіації застосовує БМПТ "Термінатор" і хімічну зброю, - військовослужбовець 15-го окремого полку НГУ
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.4
    Купівля 38.4
    Продаж 39.3
  • EUR
    Купівля 40.2
    Продаж 41.24
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
4 березня
02:41
Володимир Зеленський та Карім Хан
Злочини чинять люди, а не абстрактні суб'єкти: прокурор МКС Хан про трибунал над РФ
02:13
Байден Шольц
Байден та Шольц у Вашингтоні обговорили підтримку України
02:13
Міністр оборони Олексій Резніков
Резніков озвучив ЄС кількість снарядів, які потрібні ЗСУ для наступу, - FT
01:17
постачання газу
Вартість газу у Європі вперше із серпня 2021 року опустилися нижче за $500
00:49
Роберта Мецола під час візиту до Києва
Майбутнє України в ЄС: до Києва прибула очільниця Європарламенту Мацола
00:42
Ексклюзив
рубль вогонь
Росія економічно не зможе витягнути ще один рік війни, - економіст Кушнірук
00:34
Оновлено
Ракетний удар по багатоповерхівці в Запоріжжі: кількість загиблих збільшилась до 7 людей
00:30
Секретар РНБО України Олексій Данілов
Данілов про Бахмут: Ситуація вкрай складна, але контрольована
00:21
Ексклюзив
Пошкоджений літак на аеродромі "Мачулищі"
Літак А-50 у Мачулищах пошкоджений 100%, пів року його будуть ремонтувати у Таганрозі, - засновник ініціативи BYPOL Азаров
00:18
Джозеф Байден і Володимир Зеленський
У Байдена успішно видалили онкологічну пухлину шкіри
2023, п'ятниця
3 березня
23:44
Ексклюзив
Бахмут виконав свої задачі, ми можемо відійти, - військовий експерт Грабський
23:41
Ексклюзив
Урмас Рейнсалу
Україна має почати переговори про вступ до ЄС цьогоріч, - очільник МЗС Естонії
23:36
Оновлено
Марко Ройс, "Борусія" Дортмунд, Бундесліга, чемпіонат Німеччини
"Борусія" перемогла "Лейпциг" і відірвалась від "Баварії" у Бундеслізі
23:30
прапори України та США
Винні у воєнних злочинах у США не зможуть переховуватися, - генпрокурор Гарланд
22:58
Росія продовжує продукувати фейки
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 3 березня
22:45
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Бахмут - це тактичне місто, можливі нові наступи росіян під Вугледаром та біля Запоріжжя: військові підсумки тижня
22:40
Китай
Китай розлючений на РФ через оприлюднення інформації щодо можливого постачання зброї, - The Economist
22:34
Бюро економбезпеки пропонує запровадити санкції проти 23 юросіб, пов'язаних з РФ і Білоруссю
Міжнародна федерація гімнастики продовжила заборону на участь росіян і білорусів у змаганнях на невизначений термін
22:18
Володимир Зеленський
Зеленський: Ми збираємо максимальну підтримку для трибуналу щодо агресії Росії проти України
22:10
ЄС запровадить проти Китаю санкції, якщо він постачатиме зброю в РФ, - Reuters
22:10
Сербія
Глава МЗС Сербії Дачич заперечив заяву Москви про постачання боєприпасів Україні
21:59
Огляд
світ, міжнародний огляд
Криваві бої за Бахмут, Байден та Шольц обговорюють Україну, а нова допомога США включатиме високоточні ракети. Світові ЗМІ про Україну 3 березня
21:56
кадирівці
Росіяни завжди забирають тіла вбитих кадирівців з поля бою, - Нацгвардія
21:43
Сумщина, ракетний удар
Росіяни завдали 121 удар по Сумщині за день. Є руйнування і жертви
21:25
Нікополь
Понад 100 снарядів за день: ворог обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії та РСЗВ
21:16
Севастополь
Майже половина тимчасово окупованого Севастополя залишилася без світла
21:07
Литва
У Литві вирішили не карати росіян, які забруднили паркан посольства РФ червоною фарбою
21:03
Володимир Зеленський
"Помста не здатна зробити того, що може право". Зеленський заявив, що Путін і його спільники мають отримати справедливі вироки
20:50
повітряна тривога
Не боїться "блекауту". У Києві встановлюють нову систему сповіщення про загрози
20:30
Дмитро Кулеба
До коаліції, яка підтримує створення спецтрибуналу для РФ, входять вже 29 країн, - Кулеба
20:24
Енергетика
Україна до наступного опалювального сезону посилить захист енергосистеми, - Шмигаль
20:18
Мелітополь
Окупанти "нарекли" Мелітополь "центром" Запорізької області
20:06
OPINION
Ігор Гулик
Бухарест-2008 наздогнав Меркель
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 373-го дня війни: 101 гусеничний броньовик від волонтерів, конфісковані активи РФ та збитий СУ-34 РФ
20:00
Огляд
Ярослав Амосов (ліворуч) та Логан Сторлі, змішані єдиноборства
Новий тренер збірної та фантастична перемога Амосова: огляд найголовніших подій українського спорту за тиждень
19:58
білоруські та російські військові
Військові навчання Росії та Білорусі знову продовжили
19:55
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
ЄС передасть Україні понад 5 тис. сонячних панелей
19:53
Україна використовує керовані ракети власного виробництва з більшою дальністю, ніж HIMARS, - Національна асоціація ОПК України
19:47
Сергій Ребров
Арабський клуб Реброва не продав "Шахтарю" бразильського футболіста, - ЗМІ
19:32
Рамзан Кадиров
Кадиров, імовірно, має серйозні проблеми зі здоров'ям, - Bild
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV