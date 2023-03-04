Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на свої джерела.

Офіційно ім'я вбитого не називається, але одне з джерел заявило прямо, що загиблим в результаті побутової сварки виявився один із творців вакцини "Спутник V" Андрій Ботіков, 1974 року народження

Факт вбивства підтверджено, однак особи жертви не розкривають. За словами старшого помічника керівника московського главку СК РФ Юлії Іванової, 2 березня 29-річний чоловік посварився з господарем квартири на вулиці Рогова, а потім задушив його ременем.

Іванова також заявила, що під час допиту затриманий визнав свою провину. Виявилося, що раніше його вже притягали до кримінальної відповідальності за тяжкий злочин, але за який саме – не уточнюється. Тепер йому загрожує 15 років ув'язнення.

У Національному дослідному центрі епідеміології та мікробіології ім. Гамалеї розповіли, що Андрій Ботіков працював найстаршим науковим співробітником. Президент РФ Володимир Путін вручав йому нагороду за розробку вакцини "Спутник V".