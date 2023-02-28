Про це повідомляють російські ЗМІ.

27 лютого телеграм-канал ВЧК-ОГПУ повідомив, що Чувілін помер "за дивних обставин" у приватній клініці у московському районі Отрадное. Співрозмовник РБК стверджує, що колишній банкір проходив лікування у стаціонарі приватної клініки. "Він довго хворів, і у нього розвинувся сепсис", - стверджує джерело видання.

Як зазначає "Медуза", Чувілін – колишній віцепрезидент Інкредбанку та співвласник Столичного торгового банку (СТБ), колишній радник голови Чечні Рамзана Кадирова.

У 2012 році бізнес-партнер Чувіліна Герман Горбунцов звинуватив його в організації замаху на іншого банкіра — Олександра Антонова.

У 2014 році Чувілін став фігурантом справи про шахрайство. За версією слідства, за 5 млн доларів він та два інші фігуранти справи пообіцяли врегулювати конфлікт банку "Європейський експрес" із Центробанком. У 2016 році Чувіліна засудили до чотирьох років колонії. У 2018 році Чувілін був звільнений із колонії умовно-достроково.

Після вироку колишній банкір став одним із ключових свідків у справі колишнього полковника МВС Дмитра Захарченка. Як писав Росбалт, Чувілін розповів слідчим, що він та його партнер з бізнесу Герман Горбунцов платили Захарченку по 150 тисяч доларів на місяць за "прикриття лінією МВС".

Свідчення Чувіліна фігурували також у справі "короля держзамовлення" Валерія Маркелова, якого судили разом із Захарченком. Він отримав вісім років та штраф у 500 мільйонів рублів. Крім того, колишній банкір давав свідчення в рамках справи про "молдавський ландромат", зазначає РБК. Цю справу також пов'язували із полковником Захарченком.

У 2000-х він також був гендиректором хокейного клубу "Спартак".

Відзначимо, що впродовж року після широкомасштабного вторгнення у Росії загадково померли чимало людей з ключових ланок кремлівської бізнесової, політичної та військової еліти.