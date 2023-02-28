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У Москві "за дивних обставин" помер ексрадник Кадирова та банкір-шахрай Петро Чувілін

28 лютого, 2023 вiвторок
16:44
Світ У Москві помер російський банків Петро Чувілін

У Москві в клініці "за дивних обставин" на 55-му році життя помер ексрадник Кадирова, колишній банкір Петро Чувілін, засуджений за шахрайство в особливо великих розмірах

Про це повідомляють російські ЗМІ.

27 лютого телеграм-канал ВЧК-ОГПУ повідомив, що Чувілін помер "за дивних обставин" у приватній клініці у московському районі Отрадное. Співрозмовник РБК стверджує, що колишній банкір проходив лікування у стаціонарі приватної клініки. "Він довго хворів, і у нього розвинувся сепсис", - стверджує джерело видання.

Як зазначає "Медуза", Чувілін – колишній віцепрезидент Інкредбанку та співвласник Столичного торгового банку (СТБ), колишній радник голови Чечні Рамзана Кадирова.

У 2012 році бізнес-партнер Чувіліна Герман Горбунцов звинуватив його в організації замаху на іншого банкіра — Олександра Антонова.

У 2014 році Чувілін став фігурантом справи про шахрайство. За версією слідства, за 5 млн доларів він та два інші фігуранти справи пообіцяли врегулювати конфлікт банку "Європейський експрес" із Центробанком. У 2016 році Чувіліна засудили до чотирьох років колонії. У 2018 році Чувілін був звільнений із колонії умовно-достроково.

Після вироку колишній банкір став одним із ключових свідків у справі колишнього полковника МВС Дмитра Захарченка. Як писав Росбалт, Чувілін розповів слідчим, що він та його партнер з бізнесу Герман Горбунцов платили Захарченку по 150 тисяч доларів на місяць за "прикриття лінією МВС".

Свідчення Чувіліна фігурували також у справі "короля держзамовлення" Валерія Маркелова, якого судили разом із Захарченком. Він отримав вісім років та штраф у 500 мільйонів рублів. Крім того, колишній банкір давав свідчення в рамках справи про "молдавський ландромат", зазначає РБК. Цю справу також пов'язували із полковником Захарченком.

У 2000-х він також був гендиректором хокейного клубу "Спартак".

Відзначимо, що впродовж року після широкомасштабного вторгнення у Росії загадково померли чимало людей з ключових ланок кремлівської бізнесової, політичної та військової еліти.

  • Нагадаємо, упродовж року в Росії за різних обставин пішли з життя чимало відомих, впливових і багатих осіб. У квітні 2022-го в московській квартирі знайшли тіла Владислава Аваєва, колишнього віцепрезидента Газпромбанку, а також його дружини та дочки. Трохи пізніше аналогічним чином в Іспанії виявили мертвими колишнього топменеджера "Новатека" Сергія Протосеню, його дружину та дочку. У липні знайшли мертвим Юрія Воронова - топменеджера, пов'язаного з Газпромом. 
  • У середині вересня загинув директор авіаційного напрямку Корпорації розвитку Далекого Сходу та Арктики (КРДС) Іван Печорін
  • У кінці грудня у РФ раптово помер гендиректор "Адмиралтейських верфей" Олександр Бузаков.  (ця компанія виробляла підводні човни-носії для "калібрів"). Також – колишній головнокомандувач сухопутних військ РФ генерал армії Олексій Маслов.
  • 27 грудня стало відомо про смерть в Індії депутата законодавчих зборів Володимирської області члена пропутінської "Єдиної Росії" Павла Антова, який влітку критикував "спецоперацію". Також з ним помер його друг.
  • 9 січня у Росії помер розробник ракет "Калібр" Павло Камнєв.
  • 9 лютого 2023 року стало відомо, що внаслідок ДТП загинув співзасновник ритейлера Sela Борис Остроброд - його машина впала в озеро в Латвії, де він жив останні роки.
  • Тіло ексзаступника начальника головного управління МВС РФ із боротьби з екстремізмом Володимира Макарова виявили 13 лютого в підмосковному селі Голіково.
  • 15 лютого знайшли мертвою топчиновницю міністерства оборони Росії Марину Янкіну. Російські журналісти повідомили, що тіло 58-річної жінки виявили під вікнами багатоповерхівки.
  • 23 лютого під Москвою знайшли мертвим В’ячеслав Ровнейко, російського олігарха з оточення Єльцина та Наришкіна.
  • 27 лютого у Москві помер 71-річний кремлівський політтехнолог Гліб Павловський, який 2004 року активно втручався в українську внутрішню політику та президентські вибори на користь Януковича.
Кримінал
Росія
Рамзан Кадиров
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