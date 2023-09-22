У трьох районах Одеси 23 вересня не буде світла: у ДТЕК назвали причину

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"Завтра з 05:00 до 18:00 відбудеться планове відключення світла на вимогу Одеської ТЕЦ для проведення ремонтів в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що об'єкти критичної інфраструктури та споживачі будуть забезпечені світлом від резервних електроліній там, де це технічно можливо.

Що відомо про підготовку до нового опалювального сезону

12 серпня в Міненерго повідомили, що планові ремонти на енергетичних об'єктах України йдуть за графіком, однак найгірша ситуація з підготовкою до нового опалювального сезону спостерігається у прикордонних із Росією областях, а також на прифронтових територіях.

13 серпня очільник уряду Денис Шмигаль казав, що Україна формує багаторівневий захист енергетичних об'єктів.

18 серпня стало відомо, що навколо Трипільської та Зміївської ТЕС, які входять до складу Центренерго, зводять захисні споруди.

Шмигаль пообіцяв, що тарифи на тепло в цьому опалювальному сезоні підвищувати не будуть.

Станом на 19 вересня обсяг природного газу в українських підземних газових сховищах сягнув 14,7 млрд кубометрів. Планову кількість блакитного палива закачали достроково.

Відомо, що в Україні підготували графіки відключень електроенергії на випадок серйозних пошкоджень інфраструктури внаслідок атак росіян. Однак наразі застосовувати ці графіки не планують. Водночас Укренерго 19 вересня закликало бізнес запасатися генераторами й акумуляторами.

21 вересня міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що українська енергетична система повністю готова до проходження осінньо-зимового періоду.