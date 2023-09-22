ATACMS для України, сезон "бавовни" в Криму буде продовжуватись. Воєнні підсумки тижня з Сергієм Згурцем

США передадуть Україні ракети Atacms

Поки новина про передачу США ракет Atacms підтверджена лише одним виданням. Зокрема, NBC News. Було сказано про те, що президент Байден пообіцяв передати Україні певну кількість таких ракет - чекаємо на підтвердження. Щодо кількості цих ракет. Були певні повідомлення, коли Зеленський розмовляв з колишнім британським премʼєр-міністром, про мінімальну кількість у 200 ракет. Ці ракети можуть використовуватись з тих пускових установок, які вже є в наявності Збройних сил України. Це РСЗВ Himars та MLRS. Загалом у США виготовили понад 4000 таких ракет. Проте не всі з них перебувають в конвенційному стані. Компанія, яка займається їхнім виготовленням, може виготовляти понад 500 одиниць на рік. Однак всі ці ракети зараз йдуть під експортні контракти. В будь-якому випадку ми розуміємо, що запас цих ракет в американців є й сподіваємось на те, що вони будуть передані Україні та зможуть суттєво вплинути на лінію фронту.

Атаки на військові обʼєкти окупантів в Криму

На території тимчасово окупованого Криму розташовано щонайменше 200 обʼєктів, які мають військове призначення та впливають на потреби окупантів. Тому перелік цілей для ЗСУ на території Криму є дуже великим. Адже Крим став плацдармом, який противник використовує для накопичення сил, а потім переміщення на Південний напрямок фронту. Активізація роботи ЗСУ по території окупованого Криму розпочалася не в крайні дні. Варто відзначити, що цим атакам передувало знищення протиповітряних комплексів ППО РФ в західній частині півострова Крим. Вже тоді було зрозуміло, що Сили оборони пробивають російську систему ППО для того, щоб ефективніше використовувати далекобійні ракети. Сьогодні вкотре ударом крилатих ракет Storm Shadow було атаковано військовий обʼєкт РФ. Зокрема, штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Попри те, що ворог намагався використовувати різні системи захисту, це їм не допомогло. Також кілька годин тому було повідомлення про атаку на аеродром Саки. Зокрема, вчора розміщення російських літаків було атаковане модифікованими ракетами "Нептун". Позавчора також був атакований запасний командний пункт Чорноморського флоту РФ. В будь-якому разі варто наголосити, що такі атаки стали системною роботою Збройних сил України. Це дозволяє послабити можливості противника використовувати командні структури та ускладнює логістику для окупаційних військ.



Наслідки удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі 22 вересня.

Всі цілі будуть досягнуті: ЗСУ продовжать знищувати російські військові обʼєкти в Криму

Сезон "бавовни" на території окупованого Криму буде продовжуватись. Ми розуміємо, що Україна отримає від США ракети Atacms, з ними паралельно мають бути передані й німецькі ракети Taurus. Тоді всі військові об'єкти РФ в Криму будуть в зоні досягнення цих ракет. Проте з огляду на невелику кількість цих засобів ураження цілі в окупованому Криму мають обиратись досить ретельно, щоб мати вплив на дії противника. Варто відзначити, що зараз головна мета ЗСУ - витіснити Чорноморський флот з території Криму, а також знищення носіїв крилатих ракет російської армії. Саме для таких цілей потрібні далекобійні ракети наших партнерів, або наші модифіковані ракети "Нептун". Тому бачимо, що динаміка вогневої потужності України збільшується, що неодмінно вплине на хід бойових дій.

Оперативна ситуація на Запорізькому напрямку

Коли сьогодні зранку в американському Інституті вивчення війни написали, що на Південному фронту відбувався значний перелом, то, як на мене, це певне перебільшення. Адже йдеться про тактичні успіхи ЗСУ, але вони відбуваються на вузькій ділянці фронту. Дійсно, в зоні населеного пункту Вербове наші підрозділи змогли подолати російську так звану "лінію оборони Суровікіна". Для цього була використана бронетехніка, яку нам постачали партнери. Тобто є просування, яке далі можна використовувати, як успіх і нарощувати можливості для витіснення противника з самого Вербового. Проте слід розуміти, що ця ділянка фронту розвивається за трьома напрямками - рух на Новопрокопівку, рух між Роботиним та Вербовим й рух на саме Вербове. Всі ці ділянки є достатньо складними й не простими. Оскільки ворог зараз вдається до стратегії контратак. Саме на цей напрямок росіяни стягують найбільш мобільні резерви, що дуже виснажує сили противника. Однак і нам потрібно докладати більше зусиль, щоб витісняти ворога з займаних позицій. Також стало відомо, що окрім десантно-штурмових бригад, противник перекинув на Південний напрямок дві бригади спецпризначенців. Цікаво те, що саме ці бригади вже неодноразово знищувались українськими бригадами.



Карта бойових дій на Запорізькому напрямку за період 13-19 вересня.

Візит президента Зеленського до США

Візити президента Володимира Зеленського до США мають на меті три компоненти - зброя, довготривала фінансова підтримка та гарантії безпеки. Щодо довготривалої підтримки, то у питанні про 24$ млрд для України в США ще точаться дискусії. Питання гарантій безпеки ще теж обговорюються, нових подробиць ми поки що не знаємо. Однак, що стосується військової допомоги, то тут є певні зрушення. Під час візиту президента до Вашингтона було домовлено про певну перспективну співпрацю між оборонними комплексами України та США. Зокрема, виготовлення зразків ППО. Також Україна отримала новий пакет військової допомоги від США у розмірі 325$ млн, де буде забезпечено постачання найбільш потрібних засобів для ЗСУ. Зокрема, боєприпаси, артилерія, протитанкові засоби та інженерна техніка. Якщо до цього списку увійдуть також ракети Atacms, то візит президента Зеленського до США можна вважати абсолютно успішним.