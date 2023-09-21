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Україна вразила не менше п'яти російських систем ППО С-400, - Newsweek

21 вересня, 2023 четвер
22:50
Війна з Росією С-400

Росія втрачала ключові компоненти своїх батарей С-400 принаймні п’ять разів, зокрема дві з них, які дислоковані у Криму - впродовж останнього місяця

Про це пише Newsweek.

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, на початку 2023 року Росія мала близько 100 мобільних зенітно-ракетних систем С-400.

Як зазначають аналітики голландської розвідувальної служби Oryx, Росія втрачала ключові компоненти своїх батарей С-400 принаймні п’ять разів, включаючи командні пункти, пускові установки та радари. Можливі й інші втрати запасів С-400, і деякі звіти вказують на невизначену кількість пошкоджених систем.

С-400 вважається загалом еквівалентом системи ППО США Patriot і золотим стандартом російської ППО. Це модернізована версія С-300 часів холодної війни, яка використовується й досі.

Експерти кажуть, що С-400 все частіше стають об’єктом українських атак, від яких їм не вдається відбити. Втрата системи С-400, хоча й досі відносно рідкісна, стає болісним, дорогим і принизливим ударом по ППО Росії. Ціна кожної батареї С-400 близько 200 млн доларів, повідомив Сідхарт Каушал з лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute .

Дві з зареєстрованих втрат Росії сталися за останні 30 днів. Українські сили 14 вересня завдали удару по С-400 поблизу Євпаторії, на контрольованому Росією Кримському півострові. Безпілотники спочатку атакували радар і антени, а потім ракети знищили решту системи С-400.

Київ також знищив ще одну систему С-400 у західному Криму 23 серпня, під час атаки, яка, за словами українського чиновника, була проведена "новою, абсолютно сучасною" ракетою. Вважається, що це натякає на наземну версію українських протикорабельних ракет "Нептун".

Відзначимо, що до початку війни в Україні в лютому 2022 року Росія мала у Криму п’ять батарей С-400, відтак дві з них уже виведено з ладу.

Втрата С-400 зробила російські цілі в Криму більш уразливими до атак українських крилатих ракет Storm Shadow, розповів військовий експерт Девіда Хамблінг.

Так 13 вересня Україна пошкодила цими ракетами російський військовий корабель і підводний човен, що стояли на російській Чорноморській військово-морській базі в Севастополі.

Після другої атаки минулого тижня вашингтонський аналітичний центр Institute for the Study of War заявив, що Росія, ймовірно, мала "тактичні провали", які могли "відображати ширшу системну проблему російської ППО в окупованому Криму".

"Тепер ми бачимо початок тенденції, коли С-400 все частіше стають цілями", - сказав Хамблінг. Проте Росія, ймовірно, працює над посиленням оборони навколо своїх С-400, припустив експерт. "Цей тип конфлікту є битвою послідовних покращень з обох сторін", - стверджував він.

С-400 є "преміальною" російською системою ППО, однак, за словами Хамблінга, втрата Росією кількох С-400 за останні місяці є важливою з кількох причин:

"Перший полягає в тому, що С-400 "раніше, здавалося, працювали добре, але тепер виявились вразливими", — сказав він Newsweek .

"По-друге, знищення С-400 пробило діри в мережі протиповітряної оборони, які потім були використані", — додав Хамблінг.

С-400 пов’язана з іншими російськими системами, такими як "Бук", а це означає, що якщо С-400 буде вражено, це "порушить функціональність місцевих систем ППО в цілому", сказав Каушал.

"С-400 показали номінальні результати", — прокоментував Ян Вільямс, заступник директора проекту протиракетної оборони Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

  • У ніч проти 13 вересня Росія звинуватила Україну в масованому ракетному ударі по судноремонтному заводу в Севастополі та пошкодженні двох кораблів. В українській розвідці підтвердили ураження великого десантного корабля та підводного човна РФ.

Крим
ППО
Контрнаступ ЗСУ
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