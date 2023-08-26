Усик і "Фортеця Бахмут", а в України дуже серйозні проблеми в єврокубках: головні новини спорту за тиждень

Бокс: бій Усик - Дюбуа вже сьогодні

Сьогодні, 26 серпня, у польському Вроцлаві відбудеться бій Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа за титул чемпіона WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі.

Напередодні боксери провели офіційну процедуру зважування напередодні бою. Вага Усика - 100,2 кг, Дюбуа – 105,8 кг.

Олександр Усик скористався нагодою і нагадав іноземній аудиторії про війну в Україні. Перед зважуванням боксер розгорнув прапор з надписом "Фортеця Бахмут. Солона Земля. Залізні люди".

Фото: Getty Images

Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію бою Усик - Дюбуа. Початок - о 23:00. Запрошуємо!

Футбол: УПЛ, провал України в єврокубках та наші легіонери

За підсумками єврокубкового тижня, який минув, Україна набрала лише 0,5 очка в таблицю коефіцієнтів УЄФА. Це сталось завдяки нічийному результату "Дніпра-1" проти "Спартак Трнави" (1:1).

"Динамо" та "Зоря" очок Україні не заробили, кияни програли "Бешикташу" (2:3), а луганці - "Славії" (0:2) у перших матчах відбору Ліги конференцій та Ліги Європи відповідно.

Україна в рейтингу УЄФА

Кількість балів України виросла з 25,300 до 25,400, проте конкуренти показали себе краще, тому наша асоціація опустилася з 15-го місця в таблиці коефіцієнтів на 17-те.

Ізраїль тепер 15-й з 25,500 бала, а Данія - 16, у них тепер 25,450. У 18-ї, Чехії, 24,550 бала.

Насправді в України дуже серйозні проблеми в єврокубках: 15 сходинка зберігала для УПЛ представництво з 5 команд в єврокубках, проте вже з 16-го місця квота зменшується до 4.

До кінця сезону в українських клубів є можливість повернутись у топ-15 рейтингу УЄФА та врятувати ситуацію.

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УПЛ: результати 4-го туру

18 серпня

"ЛНЗ Черкаси" - "Полісся" 1:2

Голи: Шестаков, 88 - Аріельсон, 51, Кушніренко, 84

Вилучення: Шаповал, 53 ("Полісся")

"Зоря" - "Олександрія" 0:0

19 серпня

"Верес" - "Ворскла" 1:2

Голи: Шарай, 20 - Кучеров, 6 (авт.), Юрченко, 18

"Металіст 1925" - "Минай" 1:0

Гол: Дмитренко, 7

"Рух" - "Колос" 1:1

Голи: Слюбик, 56 - Цуріков, 35

20 серпня

"Дніпро-1" - "Оболонь" 1:2

Голи: Олександр Піхальонок 16 (пен.) - Ростислав Тарануха 46, Ігор Краснопір 83

"Чорноморець" - "Динамо" 3:2

Голи: Авагімян (20), Штогрін (52), Ієде (90+1) – Ярмоленко (48), Сидорчук (60)

Вилучення: Сирота (83, друга жовта)

"Кривбас" - "Шахтар" 3:3

Голи: Хомченовський 24, Кожушко 43, Безкоровайний 64 — Кащук 8, Криськів 18, 42

Вилучення: Хомченовський 74 (друга жовта) — Бондаренко 84 (пряма червона), Чигринський 90+5 (друга червона)

Українці в топ-чемпіонатах

Вже традиційно коротко ділимось новинами з елітних чемпіонатів, а точніше про наших українців, які там змагаються:

Михайло Мудрик отримав невелику травму та пропустив матч “Челсі” проти “Лутона” (3:0). Водночас головний тренер лондонців закликав українця активізуватись.

Італійський “Емполі” оголосив про оренду півзахисника Віктора Коваленка.

Карло Анчелотті викреслив Андрія Луніна з основного складу “Реала”. Проти "Сельти" (1:0) у матчі 3-го туру Ла Ліги вийшов новачок Кепа Аррісабалага.

Фото: Getty Images

Легка атлетика: Бех-Романчук принесла Україні срібло ЧС-2023

25 серпня у Будапешті у фіналі потрійного стрибка Бех-Романчук після стартової спроби вийшла на перше місце з результатом 15,00 м. Проте лідерство в українки після останньої, шостої, спроби перехопила олімпійська чемпіонка Юлімар Рохас з Венесуели зі стрибком на 15,08 м.

Українка намагалася повернути собі лідерство, однак у вирішальній спробі зробила заступ та здобула срібло. Бронза з результатом 14,96 м дісталася кубинці Леяніс Перес Ернандес.

Медаль Бех-Романчук стала для збірної України першою на ЧС-2023.

Фото: Getty Images

Художня гімнастика: Онопрієнко принесла Україні першу за 4 роки медаль ЧС

24 серпня в іспанській Валенсії Вікторія Онопрієнко принесла Україна бронзову медаль на чемпіонаті світу з художньої гімнастики.

У фінальних змаганнях у вправах з булавами Онопрієнко отримала за виступ 33,550 бала. Чемпіонкою світу стала Дар`я Варфоломєєв з Німеччини (34,500), срібло здобула Боряна Калейн з Болгарії (33,550).

Для збірної України медаль Вікторії Онопрієнко стала першою на чемпіонатах світу за чотири роки.

Фото: Getty Images