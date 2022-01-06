В Алмати не було опору протестувальникам, з боку силовиків восьмеро убитих, у столиці все спокійно, – журналіст про ситуацію в Казахстані
Журналіст із Казахстану Даурен Хаиргельдин розповів про ситуацію в країні, яку сколихнули масові протести
Про це він заявив у програмі "Коментар з Анжелікою Сизоненко" на Еспресо.TV.
"Якщо говорити про столицю, то в Нур-Султані все спокійно, немає ніяких мітингів і повідомлень про те, що десь люди збираються. На вулицях можна зустріти посилені загони поліції, воєнізовану охорону, тобто це люди зв зброєю, з автоматами. Їх дуже багато в адміністративному центрі, у районі будинку міністерств - велика будівля, де зібрані всі головні відомства Казахстану, за якою знаходиться резиденція президента Касим-Жомарта Токаєва, який, імовірно, знаходиться там і зараз", - зазначив Хаіргельдін.
Журналіст наголосив, що саме навколо будинку міністерств та резиденції президента зібрано найбільший масив охорони: огороджувальні бар’єри, автомобілі, кілька редутів озброєних бійців спецпризначення.
"Два дні тому у районі "ринку Артьома" були масові протести, в яких брало участь кілька сотень людей, але жорстких зіткнень із поліцією не було. Були затримання, близько 200 осіб затримали і відправили у відділок поліції, але все це, порівняно з тим, що відбувається по всій країні, можна назвати достатньо спокійним ходом подій. З того часу ніяких зібрань чи мітингів у столиці немає", - зауважив Хаіргельдін.
Журналіст також додав, що порівняно зі столицею Нур-Султаном, в Алмати виникають мітинги і навіть зараз саме це місто є гарячою точкою Казахстану.
"Інтернет-зв’язок по країні, за виключенням Алмати, відновили лише зараз, і нової інформації про ситуацію в місті немає. В етері держтелеканалів президент Токаєв повідомив, що за час протестів лише в Алмати постраждало 500 людей. За офіційною інформацією, 8 осіб з боку силовиків убито. Але за словами очевидців та наших знайомих, це число може бути значно більшим. В Алмати також дуже багато спалених автомобілів та адміністративних будівель", - зазначив Хаіргельдін.
За словами журналіста, щодо введення миротворців думки казахстанці розходяться: одні вважають, що це найбільш практичний спосіб розрядити ситуацію, особливо в Алмати; інша частина народу боїться повторення долі сусідніх республік, коли під виглядом миротворчих сил було ухвалено кардинальні рішення щодо цілісності цих самих держав.
"Щодо загострення ситуації в Алмати, чому так вільно почуваються ті, хто називає себе протестувальниками, і грабують магазини, за словами очевидців, у місті немає ні поліції, ні військових структур, ніяких силовиків. По суті, ті, хто штурмував адмінбудівлі, не зустрічали жодного супротиву. В Алмати також спалено будівлі, студії декількох республіканських телеканалів, через що зараз зупинено їхнє мовлення", - додав Хаіргельдін.
- Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.
- 4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.
- На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.
- У столиці Казахстану Нур-Султані запровадили надзвичайний стан.
- Найбільший інтернет-провайдер Казахстану "Казахтелеком" вимкнув інтернет у всій країні. Також в Алмати не працював мобільний зв'язок.
- Президент Касим-Жомарт Токаєв очолив Раду Безпеки та заявив, що планує жорстко реагувати на протести в країні.
- Повідомляється про першу жертву серед учасників протестів, а США закрило консульство в країні.
- 5 січня на всій території Казахстану ввели режим надзвичайного стану.
- Рада ОДКБ ухвалила рішення відправити миротворців до Казахстану.
- У четвер, 6 січня, усі фінустанови Казахстану тимчасово припинили діяльність на тлі масових протестів. За даними поліції, вранці мітингувальники намагалися штурмувати будівлю відомства.
- Уряд Казахстану на 180 днів запровадив державне регулювання цін на бензин, дизпаливо та скраплений газ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.36
Купівля 27.36Продаж 27.64
-
EUR
Купівля 30.76Продаж 31.25
- Актуальне
- Важливе