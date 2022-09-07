Про це інформує Державне бюро розслідувань.

"За матеріалами Державного бюро розслідувань судом накладено арешт та передано в управління АРМА додатково встановлені корпоративні права юридичних осіб, які опосередковано належать народному депутату Олексію Ковальову", - йдеться в повідомленні.

Приватні товариства входять до групи компаній "4 канал".

У грудні 2021 року Ковальов купив "4 канал" у колишнього нардепа Дмитра Добродомова, а згодом задекларував його як подарунок від батьків. А у листопаді 2021 року Ковальов потрапив у ДТП на авто, якого не було в його декларації.

Після початку широкомасштабної агресії Росії нардеп добровільно залишився на окупованих територіях, через що в квітні його членство у партії "Слуга Народу" призупинили, а 3 травня – виключили з фракції.

8 червня на facebook-сторінці нардепа Олексія Ковальова з'явився пост на підтримку окупантів. У ньому йшлося про те, що Ковальов відвідав "дуже важливий для нього захід" – зустріч першого заступника керівника адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка "з фермерами Херсонщини".

6 липня народному депутату Олексію Ковальову повідомили про підозру у державній зраді та пособництві Росії. У квітні цього року правоохоронці відкрили справу щодо нардепа Олексія Ковальова, який після повномасштабного вторгнення РФ знаходиться на тимчасово окупованій території Херсонщини та допомагає окупантам.

7 липня генпрокурорка поділилася подробицями справи звинуваченого в державній зраді нардепа Олексія Ковальова - підозрюваний організовував вивезення солі й зерна з Херсонщини до Росії.

15 липня народному депутату Олексію Ковальову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за підозрою у державній зраді, без альтернативи внесення застави. 16 липня суд заарештував майно депутата-зрадника на користь держави. Затримали власність на понад 4,7 млн грн.

3 серпня повідомлялося, що на телеканалі нардепа Ковальова, якого підозрюють у державній зраді, проводили обшуки.

Державне бюро розслідувань разом з Офісом генерального прокурора 17 серпня передали до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами телеканал депутата-колаборанта Олексія Ковальова.

22 серпня АРМА передало майно "4 каналу" нардепа-колаборанта Ковальова у розпорядження Держкіно.

Медіаексперт Отар Довженко вважає, що долю "4 каналу" колаборанта Ковальова буде вирішувати суд.

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