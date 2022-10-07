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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією В ISW сказали, чи застосування росіянами іранських безпілотників матиме суттєвий вплив на хід війни

В ISW сказали, чи застосування росіянами іранських безпілотників матиме суттєвий вплив на хід війни

7 жовтня, 2022 п'ятниця
05:39
війна з Росією іранський безпілотник Mohajer-6

В Інституті вивчення війни вважають, що активне застосування Російською Федерацією іранських дронів-камікадзе і близько не створює на полі бою такого ж ефекту, як використання Україною американських систем HIMARS

Про це йдеться у звіті ISW.

Як відомо, Росія у війні проти України застосовує два види іранських дронів - Shahed-136 і Mohajer-6.

"Використання Росією безпілотників іранського виробництва не створює асиметричних ефектів, як це сталося з використанням Україною наданих США систем HIMARS, і навряд чи суттєво вплине на хід війни", - вважають аналітики.

В Інститут наводять слова заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова про те, що окупанти загалом застосували 86 іранських дронів-камікадзе, 60% з яких вже було знищено.

"Російські війська, здається, не зосереджують ці безпілотники на асиметричних вузлах поблизу поля бою. Вони використовували багато безпілотників проти цивільних цілей у тилах, ймовірно, сподіваючись створити нелінійні ефекти за допомогою терору. Такі зусилля не приносять успіху", - наголошують експерти.

ISW нагадує й слова речника командування ВПС України Юрія Ігната, який розповідав, що російська армія все частіше використовує дрони іранського виробництва для збереження запасів високоточних ракет.

"Російські сили, ймовірно, використовували нетривіальний відсоток постачання Shahed-136 досі, якщо заяви анонімного співробітника розвідки США наприкінці серпня були правильними про те, що Іран, ймовірно, надасть "сотні" безпілотників Росії", - додають аналітики.

  • З серпня Іран таємно постачає свої бойові дрони у Росію. РФ вже активно використовує їх в атаці міст Півдня України, проте ЗСУ вже навчились їх знищувати, а Пентагон заявив, що вони не стали технологічним проривом РФ у війні проти України.
  • 23 вересня росіяни атакували безпілотниками Одесу, унаслідок чого загинув мирний житель. Цього ж дня Україна вигнала посла Ірану через використання російською армією іранських дронів-камікадзе.
  • У ніч з 29 на 30 вересня російські дрони-камікадзе іранського виробництва атакували Миколаїв і Одесу.
  • Своєю чергою у відповідь на ноту Міністерства закордонних справ України посол Ірану заявив, що його країна не постачала безпілотники до Росії. На що Міноборони опублікувало світлину захопленого українськими бійцями ударного іранського безпілотника Mohajer-6.
  • У ніч з 4 на 5 жовтня у Білій Церкві Київської області двічі прогриміли вибухи. Місто атакували іранськими дронами-камікадзе. Тоді ж в Ірані офіційно заперечили постачання Російській Федерації безпілотників, які вона активно використовує у війні, атакуючи Україну.
  • З 24 лютого по 6 жовтня російська армія втратила 1047 безпілотників. За 5 жовтня українські військові збили 15 БПЛА. Серед 15 збитих безпілотників було дев'ять дронів-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.
  • А від 15:00 до 20:00 6 жовтня на Півдні України підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ знищили п’ять безпілотників окупантів, серед них - Mohajer-6 й Shahed-136.

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Росія
російська армія
Іран
окупанти
безпілотник
Військові новини
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