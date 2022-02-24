В МВС повідомили про бої на Херсонщині: Іваново, Скадовськ і Копані. Загинули троє прикордонників
На Херсонщині внаслідок бою з російськими військовими загинули троє український прикордонників
Про це повідомляє офіційний Facebook МВС України.
"Ситуація щодо російського вторгнення: Прикордонні підрозділи діють відповідно до ситуації, що розгортається на ділянках відповідальності та у взаємодії з усіма силами оборони. В районі населених пунктів Копані та Іваново Херсонської області військовослужбовці ведуть бій з противником. В районі Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють з вертольотів", - заявили в МВС.
Міністерство повідомило про 3 загиблих, також є поранені.
"Наразі відомо про 3 загиблих прикордонників. Є поранені. Попри це Державна прикордонна служба України веде бій із окупантом", - йдеться у заяві.
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