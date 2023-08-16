Про це заявила Організація Об'єднаних Націй, передає Reuters.

Як йдеться, бойові дії між суданською армією та воєнізованими Силами швидкої підтримки спустошили столицю Хартум і спричинили напади на етнічній основі в Дарфурі, загрожуючи втягнути Судан у тривалу громадянську війну та дестабілізувати регіон.

Жителі країни помирають без їжі та через відсутність медичної допомоги після чотирьох місяців війни, попереджає ООН. А кількість повідомлень про сексуальне насильство зросла на 50%, стверджує офіційний представник Фонду народонаселення ООН Лейла Бейкер.

"Час закінчується для фермерів, щоб посадити зернові культури, які прогодують їх і їхніх сусідів. Медичні постачання дефіцитні. Ситуація виходить з-під контролю", - йдеться в заяві ООН.

Проте заступник голови Суверенної ради Малік Агар вважає, що "зрештою, ця війна завершиться за столом переговорів".

Повідомляється, що 1 017 449 громадян Судану залишили країну, а внутрішньо переміщеними особами є щонайменше 3 433 025 людей.

Бої у Судані

Сутички між Силами швидкого реагування (RSF) та регулярною армією тривають в Судані з 15 квітня. Того дня у Хартумі армія оточила одну з баз воєнізованих сил швидкої підтримки (RSF) країни, після чого в місті розпочалася стрілянина. Як стверджують військові, в такий спосіб вони вирішили зупинити заколотників.

25 квітня ГУР повідомляло про евакуацію 87 громадян України, серед них 36 співробітників SkyUp. А вже 26 квітня стало відомо, що з Судану евакуювали 91 громадянина України.

А 29 квітня військово-морські сили Китаю евакуювали із Судану 668 своїх громадян і 10 людей іншої національності. Натомість Управління верховного комісара ООН у справах біженців заявило, що готується до того, що понад 800 тис. людей може утекти з Судану до сусідніх країн. ВООЗ зазначало, що через бої 1,3 млн людей стали вимушеними переселенцями, а мінімум 730 людей загинули.

Згодом сторони конфлікту у Судані все ж взяли на себе зобов'язання захищати цивільне населення і рух гуманітарної допомоги, але не домовилися про припинення вогню. Але вже 20 травня сторони підписали угоду про припинення вогню на сім днів. А 29 травня суданська армія і Сили швидкої підтримки погодилися на п'ятиденне продовження угоди про припинення вогню.

1 червня повідомлялося, що у дитячому притулку Хартумі (Судан) за останні шість тижнів загинуло щонайменше 60 дітей. Причинами смерті були відсутність їжі, води й хвороби, адже на території країни точаться бої. 3 червня в Судані воєнізовані сили швидкої підтримки (RSF), які протистоять чинній армії країни, захопили національний музей у Хартумі, внаслідок чого можуть бути знищені важливі артефакти.

По місту Омдурман у Судані в суботу, 8 липня, завдали авіаційного удару, унаслідок якого загинули щонайменше 22 людини. Згодом генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що Судан стоїть на межі "повномасштабної громадянської війни".

15 липня стало відомо, що воєнізовані Сили швидкої підтримки захопили в країні понад 5 тис. людей, деяких катували.

Наприкінці минулого місяця стало відомо, що сторони конфлікту в Судані припинили переговори, домовитися про режим припинення вогню вони не змогли.