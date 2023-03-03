В України є всі передумови для ударів вглиб території РФ, - Згурець

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Впродовж кількох днів було багато атак безпілотниками території РФ. Українська сторона ці атаки не підтверджує. За деякими експертним думкам ми можемо стверджувати, що територію РФ дійсно атакують безпілотниками, які раніше демонструвались українськими компаніями", - розповів Згурець.

Аналітик закликав дочекатись більш детальної інформації про вибухи на території РФ

"Такі удари, як по дослідному інституті в Коломні, є цілком законними цілями для України. Адже це може впливати на зменшення обороноздатності РФ. Однак зараз варто дочекатись більш детальної інформації. Оскільки зараз не хочеться дуже оптимістично оцінювати ті чи інші події. Проте те, що Україна створила всі передумови для ударів по території РФ, залишається фактом", - додав він.