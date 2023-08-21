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В Україні вироблятимуть шведські бойові машини CV90, - Зеленський

21 серпня, 2023 понедiлок
18:34
Війна з Росією Бойова машина CV90

21 серпня український лідер Володимир Зеленський заявив, що шведські бойові машини піхоти Combat Vehicle 90 будуть виробляти у нас в країні

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Завершуємо цей візит у держави Північної Європи. Швеція, Нідерланди, Данія. Без перебільшення, історичний візит для України. Дуже потрібні домовленості зі Швецією, зокрема оборонні. Будемо виробляти в Україні CV90 – потужні бойові машини", – наголосив президент країни.

За словами Зеленського, українські військові дуже задоволені цими машинами.

Представники двох країни підписали декларацію про намір щодо спільного виробництва й обслуговування шведських БМП Combat Vehicle 90.

Під час перельоту зі Скандинавії до Греції український лідер подякував Швеції, Нідерландам і Данії.

"Наш спільний пріоритет – усіх європейців, – щоб усі народи на всіх континентах могли однаково насолоджуватися безпечним життям. Що більше стабільності у світі, то більше стабільності й у нашому європейському домі. В усіх трьох країнах говорили про нові пакети оборонної підтримки для воїнів. Про політичну взаємодію. Про Формулу миру – хочу особливо подякувати й Швеції, і Нідерландам, і Данії за підтримку Формули миру. Мир – це завжди результат спільних зусиль. Це завжди безпека в усіх сферах життя. І вона буде: для України, для світу. Росії не вдасться зламати глобальну безпеку", – наголосив очільник країни.

Також подякував Сполученим Штатам Америки за підтримку української свободи та авіаційної коаліції.

Що відомо про допомогу від Швеції

Напередодні парламент Швеції проголосував за подальшу передачу Україні військової допомоги. У новому пакеті на 314 млн євро - боєприпаси та засоби для розмінування.

Вже у суботу, 19 серпня, президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув з робочим візитом у Швецію.

19 серпня лідери Швеції та України домовилися про посилення співробітництва щодо виробництва, експлуатації, підготовки операторів та обслуговування БМП CV90.

Що відомо про винищувачі F-16 для України

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ.

11 серпня повідомлялося, що перша група українських пілотів завершить навчання на винищувачах F-16 не раніше наступного літа. Початку бойової підготовки передуватимуть 4-місячні мовні курси.

Згодом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся в Україні з начальником генштабу ЗС Словаччини. Серед тем обговорення було навчання пілотів на винищувачах F-16.

12 серпня у Білому домі заявили, що Сполучені Штати Америки можуть долучитися до тренувань українських пілотів на винищувачах F-16 на своїй території, якщо "буде досягнуто потенціалу для навчання в Європі".

Згодом речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Еспресо розповів, що робота щодо передачі F-16 Україні ведеться щодня: процес перемовин складний - всі країни, які входять до складу "авіакоалції" ухвалюють колегіальне рішення.

А президент Румунії Клаус Йоганніс підтвердив, що країна навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16: там відкриють регіональний навчальний центр.

17 серпня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна не зможе отримати від західних партнерів винищувачі F-16 найближчої осені чи зими, тож необхідно посилити ППО. Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що партнери стали ближче до надання F-16 Україні, а очільник МЗС Дмитро Кулеба натякнув на хороші новини незабаром.

18 серпня стало відомо, що віцепрем'єр Нідерландів Вопке Хукстра підтвердив, що 17 серпня Сполучені Штати Америки схвалили відправку в Україну багатоцільових винищувачів F-16

Також 18 серпня радник з питань національної безпеки президента США Джейк Салліван під час пресконференції підтвердив інформацію про схвалення передачі Данією та Нідерландами F-16 Києву.

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував партнерам зі США, Данії та Нідерландів, які готові надати Україні винищувачі F-16 після завершення навчання наших пілотів.

20 серпня Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть Україні 42 винищувачі F-16, а Данія, своєю чергою, ще 19 літаків.

21 серпня президент України у виступі перед парламентом Данії зазначив, що, коли разом з Україною пліч-о-пліч стільки народів, стільки націй, це додає нам віри та сили. Того ж дня Зеленський із першою леді відвідав Данію, де зустрівся із королевою Маргрете II та членами королівської родини. 

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