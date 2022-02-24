Ветеранам органів внутрішніх справ видаватимуть зброю, - Нацполіція
Голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам Головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
"Ветеранам органів внутрішніх справ, які готові захищати Україну, видаватимуть зброю. Процедура буде максимально спрощена через агресію Російської Федерації, оскільки Верховна Рада України підтримала рішення про введення воєнного стану на території держави", - йдеться у повідомленні.
Таке рішення прийняли для підсилення правоохоронних органів України, щоб забезпечити правопорядок на території населених пунктів України.
"Нагадаємо, раніше Голова Національної поліції України підняв особовий склад органів та підрозділів відомства по бойовій тривозі. Поліцейські охороняють правопорядок, а також просять громадян зберігати спокій та довіряти лише офіційній інформації", - передає пресслужба.
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