Вітаємо зусилля Туреччини та ООН: Держдеп про переговори Ердогана з Путіним щодо "зернової угоди"

Про це повідомив речник американського зовнішньополітичного відомства, інформує CNN.

За його словами, у Держдепі вітають зусилля Туреччини щодо відновлення "зернової угоди" попри те, що переговори Путіна з Ердоганом не завершилися проривом.

"Ми вітаємо зусилля Туреччини та інших країн, спрямовані на те, щоб переконати Росію повернутися до угоди. Ми взаємодіємо з Організацією Об'єднаних Націй і з Туреччиною, які доклали багато зусиль, щоб зробити Чорноморську зернову ініціативу можливою і дієвою", – зазначив представник Держдепу.

У відомстві подякували Туреччині за "її важливі дипломатичні та оперативні зусилля", спрямовані на досягнення нової угоди.

Речник Держдепу додав, що рішення Росії припинити свою участь в ініціативі "завдає шкоди суспільствам, вразливим до відсутності продовольчої безпеки в усьому світі".

Що відомо про зустріч Ердогана та Путіна

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках чорноморської ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

2 серпня повідомлялося про те, що країни Південної Африки намагаються переконати Росію повернутися до переговорів щодо угоди про безпечний експорт зерна з портів Чорного моря, від якої вона відмовиласяв липні.

9 серпня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про намір відновити зернову угоду в "розширеному масштабі" і закликав західні країни "виконати обіцянки".

18 серпня стало відомо, що Росія, Туреччина та Катар імовірно готують нову зернову угоду без України.

20 серпня стало відомо, що Туреччина працює над тим, щоб відновити експорт сільськогосподарської продукції з України, адже розірвання "зернової угоди" може призвести до глобальних наслідків, а ціна на зерно у світі піднялася на 15%.

29 серпня у партії Ердогана підтвердили його зустріч з Путіним у Сочі.

31 серпня у Москві, напередодні зустрічі Ердогана та Путіна, зустрілись очільники МЗС Туреччини та РФ. Вони обговорили "зернову угоду" та шляхи досягнення миру в Україні.

3 вересня стало відомо, що однією з тем обговорення Ердогана та Путіна стане обмін полоненими.

4 вересня Ердоган за підсумками зустрічі з Путіним висловив сподівання на досягнення в короткі терміни домовленості щодо чорноморської зернової ініціативи.