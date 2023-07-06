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Війна на території України порушила сформовану національну стратегію Росії, - розвідка Британії

6 липня, 2023 четвер
09:45
Війна з Росією окупанти

Підрозділи, які зазвичай знаходяться на значній відстані від українських кордонів, були переміщені російським військовим командуванням з метою участі у війні проти України

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що у Запорізькій області 58-ма загальновійськова армія обороняє міцно укріплені рубежі. При цьому зазвичай вона забезпечує безпеку кавказького регіону Росії.

Натомість в районі Великої Новосілки 5-та загальновійськова армія і морська піхота утримують фронт. Переважно вони базуються на відстані 7000 км як противаги китайській силі.

Крім того, навколо Бахмута оборона в основному сформована навколо повітряно-десантних полків, які зазвичай дислокуються на заході Росії, які мають діяти як елітні сили швидкого реагування на випадок напруженості з НАТО.

"Те, як Росія приймає ризики по всій Євразії, підкреслює, як війна порушила сформовану національну стратегію Росії", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня Ганна Маляр повідомила, що за тиждень ЗСУ просунулися від 1 до 2 км на східних напрямках фронту. За час наступу на півдні ЗСУ звільнили 130 квадратних кілометрів. Цього ж дня Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що у рамках літньої кампанії контрнаступу Україна вже звільнила більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вже звільнені ЗСУ населені пункти не були "головною подією" - це лише вступ до великого контрнаступу.

Фахівці Інституту вивчення війни вважають, що російські військові, ймовірно, стягують під Бахмут додаткові сили з інших напрямків у відповідь на українські наступальні операції в цьому районі.

Вранці 3 липня Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень українські військові звільнили близько 38 кв. км територій. 

4 липня повідомлялось, що українські військові просуваються на південному фланзі довкола Бахмута на Донеччині та на півдні.

5 липня Генштаб ЗСУ повідомляв, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Важкі бої точилися на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Донеччина
окупанти
Запорізька область
Бахмут
Велика Британiя
Контрнаступ ЗСУ
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