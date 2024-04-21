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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Бавовна у тимчасово окупованому Севастополі, дрони ГУР у Мордовії та удар по авіабазі у Джанкої: де в росіян вибухало та палало цього тижня
Огляд

Бавовна у тимчасово окупованому Севастополі, дрони ГУР у Мордовії та удар по авіабазі у Джанкої: де в росіян вибухало та палало цього тижня

Андріана Стахів
21 квітня, 2024 неділя
21:17
Війна з Росією удар по аеродрому в Джанкої

Цього тижня бавовна квітла у тимчасово окупованому Севастополі та на авіабазі у Джанкої, а дрони ГУР мандрували аж до Мордовії

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.

“Бавовна” в РФ та на тимчасово окупованих територіях 15 - 21. 04. 2024

Бавовна в тимчасово окупованому Севастополі, на аеродромі у Джанкої та у Маріуполі

  • Уранці понеділка, 15 квітня, місцеві повідомили про вибухи у тимчасово окупованому Севастополі. "У центрі Севастополя пролунало кілька вибухів, повідомляють наші підписники. Можливо, це навчання, але точної інформації нема", – писав телеграм-канал "Кримський вітер" о 07:50. Згодом стало відомо, що над Севастопольською бухтою окупанти запустили димову завісу. Українські партизани також помітили групу з 5 гелікоптерів, яка пролетіла через Джанкойський район у бік Арабатської стрілки. Крім того, росіяни підійняли дві пари штурмовиків Су-25, які летіли у той самий напрямок  близько 11:30 місцеві пабліки повідомили про звуки сирени у Севастополі. Також за даними "Крим.Реалії", росіяни перекривали рух транспорту Керченським мостом.
  • У понеділок, 15 квітня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали гучні вибухи. Росіяни заявили про збиття над містом двох ракет, а у міській адміністрації кажуть про ураження місця дислокації окупантів біля заводу "Південгідромаш". Так звана адміністрація Бердянська згодом повідомила, що протиповітряна оборона начебто збила над містом дві ракети Storm Shadow. Тим часом очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна поінформувала, що за попередньою інформацією вибухи у місті стали причиною відпрацювання Силами оборони по місцю дислокації окупантів, яке розташовувалось в районі заводу "Південгідромаш".
  • У тимчасово окупованому Криму в ніч проти 17 квітня пролунали вибухи в районі військового аеродрому "Джанкой". "Кримський вітер" повідомив, що за словами місцевих жителів, близько 4 ранку було чути одразу кілька гучних вибухів – перший приблизно о 3:40. Після цього, за словами очевидців, у районі аеродрому почалася масштабна пожежа. "Кримський вітер" також оприлюднив фотографію ймовірних точок пожеж на Джанкойському аеродромі. Ввечері 17 вересня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що по Джанкою відпраюували Збройні сили України.
  • Вранці 18 квітня в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області  вдруге за тиждень прогримів вибух, окупанти заявляють про знищення боєприпасів. "Вибух в Бердянську! Мешканці повідомляють про гучний звук в нагірній частині міста. Окупанти заявляють про знищення боєприпасів", – написала голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.
  • Уранці п'ятниці, 19 квітня, у тимчасово окупованому Маріуполі також пролунали щонайменше три вибухи. Унаслідок цього уражений пункт керування росіян. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, є щонайменше один "пропущений" по пункту керування росіян. Він наголосив, що деталі удару повідомить пізніше.
  • А ранок 21 квітня приніс гучні звуки вибухів в окупований Севастополь. Також був перекритий Кримський міст. Пізніше стало відомо, що українські Військово-морські сили уразили рятувальний корабель Чорноморського флоту РФ "Комуна". Про звуки вибухів місцеві пабліки почали писати близько 07:30. Мешканці повідомляли про декілька вибухів і помітили багато диму. За даними видань, після вибухів північною стороною Севастополя почали їхати пожежні машини у бік Сухарної бухти чи бухти Голландія. Крім того, зазначається, що окупанти перекрили рух Кримським мостом. Згодом речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук повідомив, що було пошкоджено російський рятувальний корабель "Комуна". "Сьогодні в Криму українські ВМС дістали черговий корабель зі складу ЧФ РФ "Коммуна". Характер пошкоджень верифікується. Але однозначно корабель виконувати завдання тепер не здатен. Це буде повторюватися, поки у росіян не скінчаться кораблі, або вони не заберуться з Криму", – написав він.

удар по аеродрому в Джанкої

Фото: скрін з відео

БПЛА над різними областями Росії, знищений вертоліт та дрони ГУР у Мордовії

  • Міністерство оборони Росії уранці вівторка, 16 квітня, прозвітувало про збиття начебто українських цілей – повітряної кулі над Курською і безпілотників над Білгородською областями. Зазначається, що близько 08:15 за російським часом росіяни "припинили спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням малорозмірної повітряної кулі (МВШ)" по об'єктах на території РФ. За словами російського міністерства оборони, черговими засобами ППО кулю було знищено над територією Курської області.
  • У Головному управлінні розвідки повідомили, що у середу, 17 квітня, у російському місті Самара було знищено транспортний вертоліт Мі-8. Зазначається, що вертоліт, вартість якого може становити від 10 до 15 мільйонів доларів, було знижено на аеродромі "Кряж". "Агресор використовував вказаний гелікоптер у війні проти України для перевезення зброї та особового складу", – наголосили в ГУР. 
  • Уранці 17 квітня російське міноборони прозвітувало про збиття БПЛА над територіями Республіки Мордовія та Татарстану. Згодом стало відомо, що безпілотники ГУР атакували військову частину РФ у місті Ковилкіно. Зазначається, що українські безпілотники уразили 590 окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680, розташований в російському місті Ковилкіно у Мордовії. За даними джерел, це була спецоперація Головного управління розвідки Міноборони України. Ціллю удару БПЛА став загоризонтний радіолокатор 29Б6 "Контейнер" із дальністю виявлення цілей близько 3000 км та висотою виявлення понад 100 км. Відстань від українського кордону до місця ураження – близько 680 км. Це був повторний удар по цій РЛС: українські дрони вже атакували її 11 квітня. У військовій частині тоді пошкоджень зазнала будівля, де раніше був командний пункт.
  • Вже 18 квітня Російське міністерство оборони звинуватило Україну в атаці на три регіони РФ. Там начебто знищили 46 повітряних цілей.  "Над Білгородом та Білгородським районом спрацювала наша система ППО – збита 21 повітряна ціль на підльоті до міста. За попередньою інформацією, одна людина постраждала", – написав він. За словами Гладкова, у селищі Розумне нібито пошкоджено покрівлю та зруйновано одну зі стін. Постраждала жінка – у неї осколкове поранення лівої стопи. Згодом міноборони РФ заявило про ліквідації двох оперативно-тактичних ракет, 19 реактивних снарядів, 16 БПЛА і двох малорозмірних повітряних куль над територією Білгородської області. Крім цього російська ППО начебто знищила три БПЛА над Ростовської області та перехопила один БПЛА і знищила три малорозмірних повітряних куль над Воронезькою областю.
  • 19 квітня губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков знову звинуватив Україну в нібито атаці на регіон. Російські сили ППО буцімто ліквідували 25 повітряних цілей. Зазначається, що 25 цілей нібито знищили на підльоті до міста. Проте у самому Білгороді, за словами губернаторі, вибиті вікна та посічені фасади у 3 приватних житлових будинках. Також є пошкодження 4 складських приміщень – вибиті вікна, пошкоджена покрівля та фасади. Також пошкоджено паркан та вибито вікна в одному з корпусів промислового підприємства.
  • У ніч проти 20 квітня Головне управління розвідки спільно з СБУ та ССО здійснили масовану атаку на 8 регіонів Росії. Унаслідок цього є пошкодження енергетичної інфраструктури. Зазначається, що українські спецслужби уразили як мінімум три електропідстанції та базу зберігання пального. Ціллю була енергетична інфраструктура, яка живить об‘єкти російського ВПК. Після атак у деяких районах Росії виникли проблеми зі світлом та водопостачанням. "Дрони СБУ вчергове довели свою ефективність та продемонстрували результат – успішно відпрацювали по інфраструктурі, яка забезпечує безперебійну роботу військових об‘єктів на території Росії", – кажуть у джерелах. Натомість російське міноборони повідомляє про знищення 50 безпілотників. Також після атаки БПЛА спалахнула підстанція у Вигоничах Брянської області. За свідченнями місцевих жителів, які діляться відео у соцмережах, перед пожежею було чути 5-6 вибухів, у повітрі працювала ППО. Губернатор регіону Олександр Богомаз повідомив, що шість безпілотників знищили над Вигоницьким районом Брянської області. Внаслідок падіння одного з дронів розпочалася пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури, постраждалих немає.

Думки експертів

Як зазначає речник Військо-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні Чорноморський флот РФ уже втратив близько третини своїх кораблів.

"Якщо говорити мовою цифр, то можна казати про третину. Проте важливим є і якісний показник, тож є багато над чим працювати. У першу чергу це стосується носіїв крилатих ракет, яких росіяни мають десяток в акваторії Чорного моря", – сказав він.

Тим часом секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко наголошує, що удари дронами в глиб Росії необхідні для продовження тиску на Путіна з метою зупинити його агресію на Україну та звільнення територій.

На відміну від Росії, Україна не атакує мирних жителів, зазначив Литвиненко, цілями стають лише військові кораблі, військові літаки та нафтова інфраструктура. Секретар РНБО підкреслив, що один український удар по летовищу може пошкодити "сім, 10, 15 літаків" окупантів вартістю понад $30 млн кожен, у той час, як реалізація такої операції для України обходиться менш ніж у $2 млн. За оцінкою Литвиненка, "це фантастично рентабельно" та асиметрична тактика України "ціною в копійки" завдає серйозної шкоди окупантам.

Капітан 1 рангу запасу ВМС ЗС України, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках Андрій Риженко зазначив, що на аеродромі в Джанкої розташована більшість ударних і транспортно-бойових вертольотів, які ворог використовує на окупованих територіях.

"Військовий аеродром у Джанкої належить 39-му вертолітному полку 4-ї Повітряної армії Південного військового округу РФ. Цей аеродром відомий тим, що на ньому розташована більшість ударних і транспортно-бойових вертольотів, які ворог використовує на окупованих територіях, на півдні нашої держави. На цьому летовищі перебуває від 20 до 40 повітряних апаратів. Переважно, це вертольоти Мі-8, Мі-28, Ка-52", – пояснив Риженко.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
окуповані території
безпілотник
ГУР
Білгород
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