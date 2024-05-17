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"Їх навчали, що України не існує": Олена Зеленська про викрадених Росією українських дітей

17 травня, 2024 п'ятниця
19:27
Війна з Росією На фото: Олена Зеленська
Зміст

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що українських дітей, викрадених Росією, вчили тому, що нашої держави не існує та пропонували вступити до армії РФ

Про це вона заявила в інтерв'ю Yle.

На думку Першої леді, найбільш жахливим явищем війни є викрадення Росією дітей. Їхня кількість від початку війни, за даними української влади, наразі налічує 19 500. Поки вдалось знайти лише 380 зниклих безвісти дітей.

"Деяким дітям вдалося самостійно повідомити про себе, скористатися телефоном або інтернетом і зв'язатися з неурядовими організаціями, які їм допомогли", - зауважила Зеленська.

За її словами, під час зустрічі з дітьми, яких вдалось повернути з РФ, вони розповідали їй про пропагандистську шкільну освіту в Росії й те, як їх навчали бути росіянами.

"Їх навчали, що України не існує. Що їх ніхто не шукає. Це психологічне промивання мізків. Життя цих дітей руйнується", - пояснила вона.

Окрім цього, як стверджує Зеленська, діти-сироти можуть повністю загубитися через те, що Росія змінює написання їхніх імен, які виглядають схожими в українській та російській мовах, але вимовляються по-різному.

"Коли ім'я вносять до російського реєстру відповідно до російської вимови, дитину вже не можна знайти за іменем, - пояснила вона. - Ми також маємо інформацію про те, що 18-річним українським хлопцям пропонували вступити до російської армії. Це жахливо".

За словами Першої леді, наразі Україна намагається створити механізми тиску на Росію, щоб вона надала інформацію про дітей, й вже уклала міжнародний союз із Канадою для повернення їх додому.

Депортація українських дітей до Росії: що відомо

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

13 травня президент України Володимир Зеленський на брифінгу з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні в Римі заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни. 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України й розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на Батьківщину, і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах. За його словами, росіяни використовують дитячу працю та мілітаризують українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

8 червня комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених проти волі до РФ під час війни в Україні. У сенаті США закликали Білий дім запровадити санкції проти осіб, причетних до викрадення та депортації українських дітей у РФ та їх незаконного усиновлення.

29 липня посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що росіяни викрадають українських дітей з метою винищення наступного покоління захисників України. Тоді ж Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія "прийняла" близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч - діти.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини наголосив, що дитячий омбудсмен Росії Львова-Бєлова визнала, що за 2022 рік її країна депортувала сотні тисяч українських дітей, а це є прямим доказом для Міжнародного кримінального суду.

24 вересня нижня палата парламенту Канади одностайно ухвалила резолюцію про засудження депортації українських дітей до Росії, назвавши такі дії окупантів воєнними злочинами та геноцидом. 

У жовтні міжнародний Червоний Хрест закликав білоруське відділення організації відправити у відставку голову Дмитра Шевцова, який раніше підтвердив свою участь у депортації дітей із тимчасово окупованих російськими військами територій України.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що Росія викрадає українських дітей з ТОТ через гуманітарну місію "Дітям в руки", яку заснувала Львова-Бєлова.

7 грудня 2023 року Дмитро Лубінець повідомив, що офіційно підтверджено депортацію Росією 19 540 українських дітей. Наприкінці грудня Лубінець заявив, що російські окупанти складають нові списки українських дітей з тимчасово окупованих територій, яких планують вивозити до Росії через Білорусь.

28 грудня білоруський диктатор Олександр Лукашенко особисто зустрівся з дітьми, незаконно депортованими з окупованих Росією територій України.

25 січня ПАРЄ закликала парламенти країн ЄС визнати депортацію українських дітей до РФ воєнним злочином.

14 травня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка затверджує порядок виявлення та повернення дітей, яких депортували до РФ чи примусово перемістили внаслідок російської агресії.

Теги:
Суспільство
Україна
Росія
Олена Зеленська
воєнні злочини Росії
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