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Війна з Росією: хроніка
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Кандидати у президенти Фінляндії виступили за найжорсткішу позицію щодо РФ з часів Другої світової війни

26 січня, 2024 п'ятниця
09:17
Війна з Росією Фінляндія

Кандидати у президенти Фінляндії змагаються за те, щоб зайняти найжорсткішу позицію щодо Росії уперше з часів Другої світової війни

Про це пише Reuters.

Так виборці намагаються догодити виборцям, які сприймають поведінку Росії стосовно своїх сусідів як ворожу та агресивну. Зазначається, що фіни були обурені вторгненням Росії в Україну, а також стурбовані зростанням кількості мігрантів, які прибувають до Фінляндії з РФ.

"Якщо раніше метою було змагатися за те, хто має найкращі відносини з Росією і хто найкраще вміє вести переговори та інтерпретувати російську політику, то зараз конкуренція змістилася більше до того, хто має найжорсткішу позицію стосовно Росії й, можливо, також щодо оборонної політики", - заявила політолог Гельсінського університету Йоганна Вуорельма.

Ситуація на російсько-фінському кордоні

18 листопада 2023 року Фінляндія закрила чотири із восьми пунктів перетину кордону з Росією до 18 лютого 2024 року у відповідь на сплеск міграції. Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо звинуватив російську владу у сприянні нелегальним мігрантам потрапити в країну. 

22 листопада Фінляндія оголосила, що закриває усі пункти перетину на кордоні з Росією, окрім найпівнічнішого - Райя-Йосепі.

Орпо заявив, що керівництво країни не має наміру вести перемовини з Росією щодо ситуації на східному кордоні, доки не закінчиться війна РФ в Україні. Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо також наголосив: якщо потік біженців з Росії буде продовжуватись, то країна вживатиме додаткові заходи для припинення цього процесу.

28 листопада уряд Фінляндії заявив, що протягом наступних двох тижнів закриє весь свій кордон з Росією, щоб зупинити потік шукачів притулку.

2 грудня Фінляндія та країни оборонного співробітництва JEF посилили спостереження за Балтійським морем за допомогою 20 військових кораблів. У РФ заявили, що цим країна намагається домогтися прямої війни з Росією. Очільник міноборони Фінляндії відреагував.

8 грудня прикордонна служба Євросоюзу доправила 55 працівників для спостереження за кордоном Фінляндії з Росією.

Згодом, 12 грудня, прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо оголосив про відкриття 14 грудня двох прикордонних пунктів на східному кордоні: МАПП Вааліма і МАПП Ніірала. Інші прикордонні пункти на сході залишаються закритими. 

14 грудня уряд Фінляндії вирішив знову закрити пункти пропуску на кордоні з Росією: їх відкрили раніше цього ж дня.

Пізніше у Фінляндії підтвердили, що і надалі збираються залишали пункти пропуску на кордоні з Росією закритими, зокрема прем'єр Орпо заявив, що безпека кордонів країни буде забезпечена за будь-яких обставин, тому готовий вжити додаткових до закриття кордону з РФ заходів.

Теги:
Світ
Росія
Фінляндія
підтримка України
Світ про Україну
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