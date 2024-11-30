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Кім Чен Ин звинуватив США у "прямому військовому втручанні" у війну в Україні

Ольга Бабишена
30 листопада, 2024 субота
02:55
Війна з Росією Кім Чен Ин

Під час зустрічі з міністром оборони РФ Андрієм Білоусовим лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що надавши дозвіл на використання західних далекобійних ракет по території Росії, США втрутились у війну в Україні

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Про це інформує Reuters, посилаючись на північнокорейське державне ЗМІ. 

Лідер КНДР заявив Білоусову, що нібито "США і Захід змусили київську владу атакувати російську територію за допомогою власної далекобійної зброї", тож РФ, мовляв, повинна вжити заходів, щоб змусити "ворожі сили заплатити за це ціну". За його словами, Росія також має право воювати буцімто в цілях самооборони. 

"Уряд, армія і народ КНДР незмінно підтримуватимуть політику Російської Федерації щодо захисту свого суверенітету і територіальної цілісності від кроків імперіалістів до гегемонії", - сказав Кім Чен Ин. 

Крім того, очільник Північної Кореї пообіцяв міністру оборони РФ розширювати зв'язки з в усіх сферах, включаючи військову, в рамках всеосяжного стратегічного партнерства, яке він раніше підписав з російським диктатором Володимиром Путіним. 

29 листопада міністр оборони Російської Федерації Андрій Білоусов прибув до Північної Кореї з офіційним візитом. 

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що КНДР відправила на територію Росії не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

28 жовтня генсек НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії". 

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

31 жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії трьох своїх генералів, серед них заступник глави генерального штабу КНДР, який також є очільником головного розвідувального бюро держави.

1 листопада президент Зеленський заявив, що перші тисячі солдатів із Північної Кореї вже неподалік українського кордону. А в ГУР розповіли, що в останній тиждень жовтня Росія перекинула зі своєї території до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії Північної Кореї.

Вже згодом Зеленський заявив, що ворог перекинув у Курську область ще понад 11 тис. військових КНДР. А 5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив інформацію про те, що в Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення українських бійців і північнокорейських військових, що воюють на боці окупантів.

Начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич також підтвердив перші бої між українськими та північнокорейськими військовими. 

Видання Financial Times повідомило, що ЗСУ поранили генерала КНДР в Курській області РФ. 

Теги:
Новини
Світ
Росія
КНДР
Кім Чен Ин
США
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