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Процес інтеграції F-16 у систему ЗСУ відбувається одночасно в Україні та за кордоном, - Міноборони

8 січня, 2024 понедiлок
13:51
Війна з Росією US Department of Defense

Робота з інтеграції багатоцільового літака F-16 у загальну систему Сил оборони України відбувається всередині України, а також за кордоном

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Робота з інтеграції багатоцільового літака F-16 у загальну систему Сил оборони України триває як всередині України, так і в межах наших спільних з партнерами зусиль в рамках діяльності міжнародної Коаліції військово-повітряних сил", - написав він.

Водночас Павлюк зазначив, що відбувається робота над "Швидким треком", який планують запровадити до кінця 2024 року.

"У його межах проведено оцінку аеродромів для багатоцільових винищувачів. Також наші льотчики й інженери проходять навчання на F-16 із серпня 2023 року за широким набором програм", - розповів генерал-лейтенант.

Перший заступник міністра оборони також зауважив, що в Україні триває складна робота з підготовки захисту інфраструктури, зокрема засобами ППО.

"Зауважу, що підготовка на території України відбувається в умовах постійного використання аеродромної інфраструктури, інженерів та льотного персоналу для виконання бойових завдань. І ми робимо все, аби одночасно бити ворога, захищати власні спроможності та набувати нових", - наголосив Павлюк.

Винищувачі F-16 для України: що відомо

  • 21 травня 2023 року президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. 
  • У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року. 
  • У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.
  • 15 вересня Бельгія приєдналася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо у міноборони країни заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року. У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16.
  • 11 жовтня міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року.
  • 12 жовтня стало відомо, що Нідерланди відправлять F-16 до Румунії, де тренуватимуться українські пілоти.
  • 26 жовтня українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 на авіабазі в штаті Аризона у США.
  • На початку січня 2024 року речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер заявив, що українські льотчики завершать навчання на винищувачах F-16 у цьому році. 
Світ
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