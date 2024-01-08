Процес інтеграції F-16 у систему ЗСУ відбувається одночасно в Україні та за кордоном, - Міноборони

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Робота з інтеграції багатоцільового літака F-16 у загальну систему Сил оборони України триває як всередині України, так і в межах наших спільних з партнерами зусиль в рамках діяльності міжнародної Коаліції військово-повітряних сил", - написав він.

Водночас Павлюк зазначив, що відбувається робота над "Швидким треком", який планують запровадити до кінця 2024 року.

"У його межах проведено оцінку аеродромів для багатоцільових винищувачів. Також наші льотчики й інженери проходять навчання на F-16 із серпня 2023 року за широким набором програм", - розповів генерал-лейтенант.

Перший заступник міністра оборони також зауважив, що в Україні триває складна робота з підготовки захисту інфраструктури, зокрема засобами ППО.

"Зауважу, що підготовка на території України відбувається в умовах постійного використання аеродромної інфраструктури, інженерів та льотного персоналу для виконання бойових завдань. І ми робимо все, аби одночасно бити ворога, захищати власні спроможності та набувати нових", - наголосив Павлюк.

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